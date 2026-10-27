Silent Hill 1 Remake avrebbe un periodo di uscita definito e dettagli sul cast

Nonostante sia stato annunciato ufficialmente con un teaser trailer solo nel giugno dell'anno scorso, in base a quanto emerso finora sembra che il progetto sia in sviluppo da più tempo di quanto si possa pensare , forse già dal 2022, dunque un lancio nel 2027 potrebbe essere verosimile.

Il sito MP1ST ha effettuato una raccolta di indiscrezioni su Silent Hill 1 Remake , il rifacimento tecnico del primo capitolo della serie attualmente in sviluppo presso Bloober Team, dalla quale emergono possibili informazioni sul periodo di uscita del gioco e sul cast di attori coinvolto.

Spuntano le prime due attrici

Per quanto riguarda il cast di attori coinvolti nella produzione, le informazioni arrivano da annunci collegati a un misterioso "Project Noise", che pare essere il nome in codice del remake di Silent Hill, tenuto ancora nascosto in questo ambito.

Gabrielle Fritz e Jade Matthew sono le prime due attrici che emergono come probabili presenze nel cast del remake, e entrambe hanno precedenti nella produzione anche di altri giochi, in particolare la Fritz che ha preso parte a Battlefield 2042, Wolfenstein II: The New Colossus e il recente Luna Abyss.

Non sappiamo quali ruoli siano destinate a interpretare, ma le figure femminili del primo Silent Hill sono ben note: probabilmente saranno associate a due personaggi tra l'agente di polizia Cybil Bennett, l'infermiera Lisa Garland o l'inquietante Dahlia Gillespie.

Resta invece il mistero per quanto riguarda l'interprete di Harry Mason, protagonista del primo capitolo.