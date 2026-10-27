Silent Hill 1 Remake avrebbe un periodo di uscita definito e dettagli sul cast

Il sito MP1ST ha effettuato una raccolta di indiscrezioni su Silent Hill 1 Remake, il rifacimento tecnico del primo capitolo della serie attualmente in sviluppo presso Bloober Team, dalla quale emergono possibili informazioni sul periodo di uscita del gioco e sul cast di attori coinvolto.
La fonte in questione "conferma" che il gioco punta effettivamente a un "lancio per il prossimo anno", ovvero dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2027, cosa che in effetti corrisponderebbe anche ad altre informazioni fornite in precedenza dal noto leaker Dusk Golem.
Nonostante sia stato annunciato ufficialmente con un teaser trailer solo nel giugno dell'anno scorso, in base a quanto emerso finora sembra che il progetto sia in sviluppo da più tempo di quanto si possa pensare, forse già dal 2022, dunque un lancio nel 2027 potrebbe essere verosimile.
Spuntano le prime due attrici
Per quanto riguarda il cast di attori coinvolti nella produzione, le informazioni arrivano da annunci collegati a un misterioso "Project Noise", che pare essere il nome in codice del remake di Silent Hill, tenuto ancora nascosto in questo ambito.
Gabrielle Fritz e Jade Matthew sono le prime due attrici che emergono come probabili presenze nel cast del remake, e entrambe hanno precedenti nella produzione anche di altri giochi, in particolare la Fritz che ha preso parte a Battlefield 2042, Wolfenstein II: The New Colossus e il recente Luna Abyss.
Non sappiamo quali ruoli siano destinate a interpretare, ma le figure femminili del primo Silent Hill sono ben note: probabilmente saranno associate a due personaggi tra l'agente di polizia Cybil Bennett, l'infermiera Lisa Garland o l'inquietante Dahlia Gillespie.
Resta invece il mistero per quanto riguarda l'interprete di Harry Mason, protagonista del primo capitolo.
Un Silent Hill all'anno: il 2027 è il turno del remake del primo?
Dopo il grande successo di Silent Hill 2, Bloober Team è stato incaricato di effettuare un'operazione analoga anche per il primo capitolo, e sarà interessante da vedere in quanto si tratta di un titolo risalente al 1999, considerando seminale per il genere degli horror videoludici.
Considerando che l'idea di Konami pare sia spingere molto sul franchise, tanto da proporre un nuovo Silent Hill ogni anno o quasi come riferito dal produttore Motoi Okamoto, possiamo immaginare che l'appuntamento del 2027 sarà con il remake del primo capitolo.
Quello di quest'anno è stato Silent Hill: Townfall, spin-off inedito che ha comunque convinto la critica, dimostrando come la serie possa assumere diversi aspetti ed espandersi in maniere inaspettate, come abbiamo spiegato anche nella nostra recensione dedicata.
Il gioco ha molto da dire sul fronte della narrazione, facendo emergere soprattutto l'inedita ambientazione della cittadina scozzese di St. Amelia come vera protagonista di questa nuova storia, che dimostra come tutto il franchise possa avere ancora tanto da raccontare attraverso storie, ambientazioni e soluzioni di gioco differenti.