La maledizione dell'anello e l'ironia di The Curse of Monkey Island a prezzo regalo su Instant Gaming

Volete riscoprire il terzo capitolo delle disavventure caraibiche di Guybrush Threepwood a una cifra minima? The Curse of Monkey Island per PC e Mac è tornato su Instant Gaming. La piattaforma espone uno sconto a schermo del 68% rispetto ai canonici 7 euro di listino, indicando un prezzo netto di appena 2,19 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di beni digitali, il costo al momento del saldo sale a 2,67 euro. Il confronto con il prezzo originario conferma uno sconto effettivo di circa il 62%, garantendo un risparmio reale di 4,33 euro sul valore di listino. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave.
Stile cartoon, insulti in rima ed enigmi in The Curse of Monkey Island su Steam
In questo celebre episodio della saga LucasArts, Guybrush Threepwood cerca di coronare il suo sogno d'amore donando a Elaine Marley un anello di fidanzamento trovato nella stiva del pirata non-morto LeChuck. L'oggetto si rivela però vittima di una tremenda maledizione voodoo, trasformando all'istante l'amata governatrice in una statua d'oro massiccio. Per spezzare l'incantesimo dovrete reclutare una strampalata ciurma pirata, veleggiare verso la misteriosa Blood Island e recuperare un diamante puro da sostituire alla gemma maledetta.
L'avventura abbandona la storica pixel art a favore di un comparto grafico disegnato a mano in stile cartone animato classico, arricchito da un doppiaggio integrale in inglese di altissimo livello. Il sistema di controllo adotta l'interfaccia a moneta con tre opzioni contestuali per interagire, parlare ed esaminare gli elementi dello scenario. Tra le meccaniche più memorabili tornano i combattimenti navali e i duelli verbali a filastrocche in rima, affiancati da una colonna sonora dinamica firmata da Michael Land. La chiave digitale acquistata sblocca il gioco completo direttamente all'interno della libreria Steam, con supporto garantito sia per i computer Windows sia per i sistemi Mac.