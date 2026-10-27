Il pieghevole iPhone Duo di Apple è ordinabile su Amazon in diverse varianti

Su Amazon è attualmente possibile ordinare il nuovo e primo pieghevole di Apple, l'iPhone Duo, in diverse configurazioni. Al momento il prodotto non risulta immediatamente disponibile a causa di difficoltà di approvvigionamento, quindi riceverai informazioni sui tempi di consegna non appena sarà disponibile. Se sei interessato ugualmente, di seguito riportiamo tutte le opzioni disponibili tra cui scegliere.
Il prodotto sarà venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sarai soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le opzioni "disponibili"
Partiamo dalla colorazione "Bianco stellare" con le opzioni di archiviazione disponibili. Se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti: Di seguito trovi invece le opzioni dedicate al colore "Cielo notturno": Questo pieghevole è dotato di uno schermo interno Super Retina XDR da 7,6 pollici e di un display esterno da 5,4 pollici, con supporto ad Apple Pencil e Touch ID integrato nel pulsante laterale. Inoltre, è alimentato dal nuovo chip A20 Pro per offrire buone prestazioni, mentre l'autonomia dichiarata è di 31 ore di riproduzione video utilizzando il display interno. Puoi scoprire tutte le caratteristiche di iPhone Duo nel nostro articolo dedicato.