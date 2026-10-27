Il pieghevole iPhone Duo di Apple è ordinabile su Amazon in diverse varianti

Su Amazon è attualmente possibile ordinare il nuovo e primo pieghevole di Apple, l'iPhone Duo, in diverse configurazioni. Al momento il prodotto non risulta immediatamente disponibile a causa di difficoltà di approvvigionamento, quindi riceverai informazioni sui tempi di consegna non appena sarà disponibile. Se sei interessato ugualmente, di seguito riportiamo tutte le opzioni disponibili tra cui scegliere.

Il prodotto sarà venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sarai soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.