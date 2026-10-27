La scalata più spietata del web a metà prezzo: Getting Over It with Bennett Foddy per PC e Mac in offerta su Instant Gaming

Se volete mettere alla prova la vostra pazienza con uno dei titoli più iconici e punitivi degli ultimi anni, Getting Over It with Bennett Foddy per PC e Mac è disponibile a prezzo dimezzato su Instant Gaming. Lo store espone uno sconto a schermo del 50% rispetto ai consueti 7 euro di listino, indicando una cifra netta di 3,49 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di beni digitali, la spesa al momento del saldo sale a 4,26 euro. Il confronto con il prezzo originario conferma uno sconto reale di circa il 39%, traducendosi in un risparmio effettivo di 2,74 euro sul valore di partenza. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Martello, calderone e riflessioni filosofiche

In questa singolare opera d'arrampicata vestirete i panni di Diogene, un uomo a torso nudo intrappolato all'interno di un calderone metallico armato unicamente di un lungo martello da cantiere. Lo scopo del gioco è apparentemente semplice: scalare una montagna surreale composta da detriti, mobili, rocce e architetture stravaganti sfruttando la fisica del puntamento del mouse. Muovendo il cursore controllerete direttamente la testa dell'attrezzo per fare perno, issarvi verso l'alto, spingervi oltre i baratri e aggrapparvi a sporgenze millimetriche.

La vera particolarità che ha reso l'avventura una sorta di cult risiede nella totale assenza di checkpoint: un singolo movimento errato o una spinta mal calibrata possono farvi precipitare in pochi istanti fino alla base della mappa, cancellando ore di progressi. L'ascesa è scandita dalla voce narrante dello stesso sviluppatore, Bennett Foddy, che commenta ogni fallimento con aneddoti filosofici, aforismi e riflessioni sulla natura della tenacia e della frustrazione. Il codice digitale acquistato sblocca la versione completa direttamente all'interno della libreria Steam, garantendo il supporto nativo sia per computer Windows sia per sistemi Mac.