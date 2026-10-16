Il fenomeno cooperativo Peak ha una data di uscita su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

Peak, il gioco cooperativo basato su arrampicate e sopravvivenza che ha venduto oltre 10 milioni di copie su Steam, è finalmente in arrivo anche su console e il debutto è ormai dietro l'angolo. Aggro Crab e Landfall hanno annunciato che le versioni per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 saranno disponibili a partire dal 22 ottobre, in pratica tra meno di una settimana. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto.
È stata svelata anche un'edizione fisica per PS5 distribuita da Skybound Games. Sarà proposta al prezzo di 19,99 euro e includerà il gioco base su disco, un codice download per riscattare una seconda copia da regalare a un amico e un simpatico passaporto con sticker per ricreare le fattezze del proprio avatar.
Confermato il cross-play
PEAK è un videogioco cooperativo incentrato sulle arrampicate, giocabile sia in solitaria sia in compagnia di fino a tre amici, anche se l'esperienza è chiaramente pensata per dare il meglio in co-op. L'obiettivo è semplice solo in apparenza: nei panni di giovani scout sopravvissuti a un incidente aereo su un'isola misteriosa, dovremo raggiungere e scalare l'enorme montagna che svetta al suo centro.
Ben presto, però, scopriremo che si tratta di un'impresa molto più complessa del previsto. Tra ostacoli ambientali, percorsi impervi e i pericoli specifici delle quattro regioni attraversate durante l'ascesa, come zombie, tornado e nuvole velenose, ogni spedizione metterà a dura prova il gruppo.
Per sopravvivere sarà fondamentale collaborare. I giocatori dovranno aiutarsi a vicenda utilizzando corde, chiodi da arrampicata e altri strumenti per superare i passaggi più impegnativi. Ogni errore può avere conseguenze disastrose e trasformare una scalata apparentemente sotto controllo in una rovinosa caduta. Inoltre, grazie alla generazione procedurale degli scenari, che modifica regolarmente il percorso verso la vetta, ogni partita offre sfide sempre diverse e un elevato livello di rigiocabilità.
Un dettaglio particolarmente importante, vista la natura fortemente multiplayer del gioco, è che Peak supporterà il cross-play tra tutte le piattaforme. Ciò significa che sarà possibile fare squadra con altri giocatori indipendentemente dall'hardware utilizzato. Inoltre, le versioni console saranno alla pari rispetto a quella PC, includendo tutti gli aggiornamenti e i contenuti aggiunti nel tempo da Landfall.
Che ne pensate, approfitterete del lancio delle versioni console per organizzare qualche sessione di arrampicate al cardiopalma con gli amici? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.