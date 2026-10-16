Il fenomeno cooperativo Peak ha una data di uscita su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

Peak, il gioco cooperativo basato su arrampicate e sopravvivenza che ha venduto oltre 10 milioni di copie su Steam, è finalmente in arrivo anche su console e il debutto è ormai dietro l'angolo. Aggro Crab e Landfall hanno annunciato che le versioni per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 saranno disponibili a partire dal 22 ottobre, in pratica tra meno di una settimana. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto.

È stata svelata anche un'edizione fisica per PS5 distribuita da Skybound Games. Sarà proposta al prezzo di 19,99 euro e includerà il gioco base su disco, un codice download per riscattare una seconda copia da regalare a un amico e un simpatico passaporto con sticker per ricreare le fattezze del proprio avatar.