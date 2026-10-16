L'horror psicologico When Sirens Fall Silent arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S

La ricostruzione realistica di ambientazioni e atmosfere fa da contrasto a un horror che sembra presentare elementi quasi metafisici, determinando un clima di inquietudine in cui tutto sembra possibile e proseguendo così l'impostazione narrativa vista nei giochi precedenti.

Il team italiano autore già di The Town of Light e Martha is Dead affina ulteriormente la sua capacità nel raccontare storie inquietanti con questo nuovo thriller che presenta un'ambientazione molto particolare, portandoci nell'Italia degli anni 90 e raccontando un caso di cronaca fittizio estremamente oscuro.

Il team LKA ha annunciato che When Sirens Fall Silent , il suo nuovo horror psicologico ambientato nell'Italia degli anni 90 , arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S oltre che su PC, dimostrando un incremento nelle ambizioni di questo interessante progetto che espande così il suo pubblico potenziale.

Un nuovo trailer con un altro scorcio sulle indagini

Non c'è ancora una data di uscita fissata, ma a questo punto è confermato che When Sirens Fall Silent arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S al lancio, con l'annuncio delle versioni console giunto proprio nelle ore scorse da parte del team LKA e dell'editore Wired Productions.

Con l'annuncio delle versioni console arriva anche un nuovo trailer per il gioco, intitolato "Atto III: L'Uomo", che mostra un altro momento particolarmente inquietante nelle indagini della protagonista sul caso.

Si tratta di un thriller psicologico, investigativo e cupo che mette in scena un oscuro caso dal punto di vista di Mila, una agente di polizia nell'Italia dei primi anni 90.

Tormentata da un passato dal quale cerca disperatamente di fuggire, Mila viene catapultata in un caso di grande risonanza mediatica, che coinvolge rapimenti e omicidi efferati.

Avanzando nelle indagini, ci troveremo a dover cercare di salvare Mila dalle minacce crescenti derivati dal caso e anche da sé stessa, nel pericolo costante di essere risucchiata in un vortice di violenza, mistero e confusione.

LKA non è nuovo nell'affrontare argomenti complessi e profondi senza risparmiare scene decisamente di impatto, e questa caratteristica la ritroviamo anche in When Sirens Fall Silent, in attesa di informazioni più precise sulla sua uscita.