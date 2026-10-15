Lo sviluppo di Project Hadar è cominciato, conferma CD Projekt RED

CD Projekt RED ha confermato che lo sviluppo di Project Hadar è cominciato: lo studio ha iniziato a lavorare al nuovo gioco dopo aver completato la definizione della visione creativa, sebbene in questo momento il titolo non si trovi ancora neanche in fase di pre-produzione.

"È stata la nostra iniziativa più impegnativa fino a oggi e ha richiesto diversi anni, ma a questo punto possiamo dire di avere una visione coerente di questo mondo e dei suoi elementi fondamentali", ha spiegato Michal Nowakowski, co-CEO di CD Projekt RED.

"Il team ha iniziato a lavorare al gioco, anche se non siamo ancora entrati nella fase di pre-produzione", ha tuttavia precisato Nowakowski, lasciando intendere che ci vorrà ancora parecchio tempo prima di vedere qualcosa di questa nuova proprietà intellettuale.

Stando alle voci che circolavano alcuni mesi fa, Hadar dovrebbe essere qualcosa di simile a The Witcher, dunque un'esperienza probabilmente a sfondo fantasy medievale, anche se per il momento non ci sono dettagli ufficiali né tantomeno certezze.