Call of Duty paga dazio per via del suo nome, sostiene Activision

Proprio per via delle straordinarie vendite che la saga ha totalizzato finora, insomma, la sensazione degli sviluppatori è che ogni nuovo capitolo debba sgomitare per ottenere attenzione e venga talvolta penalizzato in fase di giudizio.

"C'è chiaramente molto entusiasmo attorno ai giochi indipendenti e alle nuove uscite che compaiono ogni giorno su Steam. Call of Duty è presente da moltissimo tempo e, proprio per questo, a volte ci si dimentica di quanto lavoro ci sia dietro , nello specifico 4.500 dipendenti che cercano di realizzare la migliore esperienza possibile."

Da Black Ops 7 a Modern Warfare 4

Le prenotazioni di Call of Duty: Modern Warfare 4 su Steam hanno già doppiato Black Ops 7 e si tratta senz'altro di un segnale positivo, visto che l'episodio dello scorso anno non ha entusiasmato per tutta una serie di motivi, alcuni concreti e altri francamente un po' costruiti.

"Non credo che fossimo soddisfatti di ogni aspetto del gioco dell'anno scorso, e abbiamo recepito chiaramente il feedback", ha detto Bahl, e così "abbiamo cercato di apportare modifiche sulla base di quei riscontri."

"Stiamo tornando a uno sparatutto militare più concreto", ha continuato il responsabile marketing di Activision. "Vogliamo renderlo cinematografico, autentico e recuperare quella grinta che contraddistingue Call of Duty."