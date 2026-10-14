Peak è in arrivo su console? L'ESRB ha classificato la versione PS5

Per chi non lo sapesse, la classificazione di un videogioco in base all'età e i contenuti da parte di enti specializzati (come il PEGI in Europa è un passaggio obbligatorio prima della pubblicazione. Grazie a questa procedura non è raro che un gioco venga aggiunto ai database online degli enti regolatori, anticipando l'annuncio ufficiale. Potremmo trovarci davanti a un caso simile, per quanto è sempre bene attendere una conferma ufficiale.

Peak , la celebre avventura cooperativa che ha spopolato su Steam negli ultimi anni, potrebbe presto approdare anche su console. L'ESRB ha infatti classificato negli Stati Uniti una versione PS5 , suggerendo che il lancio non sia troppo distante.

Un fenomeno da oltre 10 milioni di copie vendute

Peak è un'avventura cooperativa leggera e dalle meccaniche accessibili che, tra il 2024 e il 2025, è diventata un vero fenomeno su Steam. Il gioco ci mette nei panni di un gruppo di scalatori impegnati a superare una serie di ostacoli mortali per raggiungere la cima di montagne assurde e sempre più impegnative. La progressione si basa sulla collaborazione: bisogna coordinarsi, utilizzare corde, strumenti e un pizzico di creatività per superare burroni, trappole e percorsi improbabili.

Il titolo si è rivelato perfetto per chi cercava un'esperienza leggera da condividere con gli amici, tanto da superare le 10 milioni di copie vendute lo scorso agosto. Ha contribuito anche il prezzo molto contenuto di 7,49 euro, che ha reso il gioco un acquisto immediato per molti gruppi di giocatori. Come accennato in apertura, l'ESRB ha ora classificato Peak per PS5, e storicamente le valutazioni dell'ente americano sono molto affidabili. Non è chiaro se il gioco approderà anche su Xbox o Nintendo Switch 2, ma sarebbe sorprendente se rimanesse esclusivo della console Sony.

Va detto che il team, che ha concluso il supporto post-lancio quest'estate, aveva già confermato di essere al lavoro su versioni console, senza però specificare le piattaforme, promettendo "maggiori informazioni più avanti nell'anno". Nella FAQ presente sul sito ufficiale viene inoltre confermato il supporto al cross-play, il che significa che sarà possibile giocare in multiplayer con amici su PC o su console diverse dalla propria. A questo punto non resta che attendere l'annuncio ufficiale per scoprire data di uscita e piattaforme di riferimento.