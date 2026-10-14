Le ventole Corsair RS140 ARGB sono al minimo storico: efficaci e silenziose

Su Amazon sono attualmente disponibili le ventole Corsair RS140 ARGB a soli 29,90 € rispetto al prezzo consigliato di 39,90 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Tieni a mente che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero variare. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Silenziose e performanti
Si tratta precisamente di due ventole da 140mm. Potrai controllarle con un solo connettore PWM a 4 pin e un connettore ARGB a +5V. Troviamo inoltre un'impostazione della velocità fino a 1.700 RPM e flusso d'aria fino a 95,5 CFM, oltre a otto LED con illuminazione personalizzabile (richiede però una scheda madre compatibile). Le alette antivortice dirigono il flusso d'aria verso i componenti più caldi per un raffreddamento ottimale, in quanto l'aria viene spinta nella direzione desiderata quando viene montata su un radiatore o dissipatore.
Si tratta quindi di un prodotto funzionale e molto utile, oltre ad essere silenzioso. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.