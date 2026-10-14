Disponibile la beta 4 di iOS 27.2: Apple rimuove la nuova App Salute

La quarta beta di iOS 27 è disponibile per gli sviluppatori e rimuove temporaneamente la nuova app Salute, prevista per la fine dell'anno, mantenendo le altre funzionalità già introdotte.

Apple ha distribuito la quarta beta di iOS 27.2, disponibile per gli sviluppatori e in arrivo una settimana dopo l'uscita della terza versione beta. Per chi non lo sapesse e se lo stesse chiedendo, ricordiamo che l'azienda è passata da iOS 27.1 a iOS 27.2 per necessità legate al pieghevole iPhone Duo, in quanto debutterà proprio con la versione iOS 27.1. Di conseguenza, è una build che include tutti i dettagli sul dispositivo, quindi Apple vuole evitare possibili fughe di notizie.

Le novità della quarta beta In questa versione non sono presenti novità particolarmente significative. Tuttavia, è stata rimossa l'app Salute aggiornata, in quanto era semplicemente in fase di test ma il suo debutto non è previsto prima della fine del 2026. Adesso, l'app Salute mostra un messaggio pop-up dove viene comunicato che le nuove funzionalità saranno disponibili con un futuro aggiornamento. Eventuali dati raccolti durante la beta restano disponibili nell'app Impostazioni. Il messaggio nell'app Salute (Fonte: MacRumors) Ricordiamo che la nuova app riprogettata introduce tre schede inedite: Approfondimenti, Longevità e Sfoglia. La prima offre una serie di dettagli importanti, tra cui parametri vitali o il punteggio del sonno, ed è pensata per offrire una panoramica più chiara della vostra salute. La seconda fornisce una sorta di età sanitaria in base ai dati raccolti e al vostro stile di vita, come il livello di attività o la durata del sonno.