Disponibile la beta 4 di iOS 27.2: Apple rimuove la nuova App Salute

Apple ha distribuito la quarta beta di iOS 27.2, disponibile per gli sviluppatori e in arrivo una settimana dopo l'uscita della terza versione beta. Per chi non lo sapesse e se lo stesse chiedendo, ricordiamo che l'azienda è passata da iOS 27.1 a iOS 27.2 per necessità legate al pieghevole iPhone Duo, in quanto debutterà proprio con la versione iOS 27.1. Di conseguenza, è una build che include tutti i dettagli sul dispositivo, quindi Apple vuole evitare possibili fughe di notizie.
Le novità della quarta beta
In questa versione non sono presenti novità particolarmente significative. Tuttavia, è stata rimossa l'app Salute aggiornata, in quanto era semplicemente in fase di test ma il suo debutto non è previsto prima della fine del 2026. Adesso, l'app Salute mostra un messaggio pop-up dove viene comunicato che le nuove funzionalità saranno disponibili con un futuro aggiornamento. Eventuali dati raccolti durante la beta restano disponibili nell'app Impostazioni.
Ricordiamo che la nuova app riprogettata introduce tre schede inedite: Approfondimenti, Longevità e Sfoglia. La prima offre una serie di dettagli importanti, tra cui parametri vitali o il punteggio del sonno, ed è pensata per offrire una panoramica più chiara della vostra salute. La seconda fornisce una sorta di età sanitaria in base ai dati raccolti e al vostro stile di vita, come il livello di attività o la durata del sonno.
Altre funzioni
Per il resto, sono ancora presenti le novità svelate in precedenza, come i promemoria durante le chiamate per ricordare un anniversario e funzioni che riguardano Siri AI. Quest'ultime, lo ricordiamo, non sono ancora presenti in Europa a causa del DMA.
Non ci resta che attendere le prossime versioni per scoprire ulteriori novità. Nel frattempo, Apple ha annunciato la nuova Apple TV 4K e i dispositivi smart per la casa.