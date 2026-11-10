Marathon: l'update Symbiosis porta nuove modalità, PvE e una settimana gratis

Bungie ha annunciato varie novità sull'update Symbiosis in arrivo per Marathon, che rappresenta la terza stagione del gioco e sarà caratterizzata da nuove modalità fra cui un PvE permanente e che consentirà anche di provare il gioco gratuitamente.
Lo studio ha intenzione di rilanciare l'iniziativa free-to-play per Marathon, mettendo il gioco a disposizione gratuitamente durante la prima settimana della Stagione 3, precisamente come era stato effettuato all'inizio della Stagione 2: dall'8 al 15 dicembre sarà dunque possibile provare il gioco senza alcun impegno e valutare eventualmente se lanciarsi verso l'acquisto.
Ovviamente, durante il periodo di prova sarà possibile anche testare a fondo tutte le novità in arrivo con l'aggiornamento Symbiosis, comprese le nuove modalità che puntano a fornire nuova linfa allo sparatutto multiplayer.
Le novità di Symbiosis
La novità più grossa introdotta dal nuovo aggiornamento sarà Expedition, la nuova modalità solo PvE che dovrebbe rappresentare un'introduzione permanente all'offerta standard del gioco, lanciata in Phase 1. Questa mette i giocatori in solitaria o in squadra contro una "serie di tre run", con combattimenti e sfide ambientali, dunque non contro altri Runner.
I Flash Boost qui presenti consentono ai giocatori di modificare le proprie configurazioni durante una run, consentendo alcune opzioni strategiche aggiuntive per affrontare le diverse situazioni in cui è possibile trovarsi in questa opzione di gioco.
La modalità Deathmatch in beta punta invece a rilanciare un classico del multiplayer, rilanciando il PvP a squadre con due team da tre giocatori l'uno in brevi partite in cui poter ottenere punti, senza mettere a rischio gli equipaggiamenti permanenti.
L'evento Crew Up
Nel corso della nuova stagione è previsto l'avvio dell'evento Crew Up, che inizierà l'8 dicembre e terminerà il 22 dicembre, una settimana dopo la chiusura dell'Open Play gratuito.
L'evento consente di ottenere una notevole quantità di ricompense in forma di equipaggiamenti e modifiche alle armi: per partecipare è necessario utilizzare il codice "DMA-T7Y-XJL" su bungie.net/redeem, quindi completare il tutorial per accedere alla nuova sezione Eventi del Codex.
Da quel momento in poi, le sfide successive delle Spedizioni diventeranno sempre più impegnative e Bungie precisa che queste missioni "non possono essere completati in solitaria". Ogni squadra deve comprendere almeno due giocatori che abbiano riscattato il codice, anche se ognuno avanza nelle proprie sfide e ottiene i premi in modo indipendente.
La nuova stagione rientra nelle iniziative decise da Bungie per cambiare tutto in Marathon in modo da superare il flop iniziale del gioco, su cui peraltro pare ci fossero forti contrasti nel periodo di progettazione.