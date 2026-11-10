Marathon: l'update Symbiosis porta nuove modalità, PvE e una settimana gratis

Bungie ha annunciato varie novità sull'update Symbiosis in arrivo per Marathon, che rappresenta la terza stagione del gioco e sarà caratterizzata da nuove modalità fra cui un PvE permanente e che consentirà anche di provare il gioco gratuitamente.

Lo studio ha intenzione di rilanciare l'iniziativa free-to-play per Marathon, mettendo il gioco a disposizione gratuitamente durante la prima settimana della Stagione 3, precisamente come era stato effettuato all'inizio della Stagione 2: dall'8 al 15 dicembre sarà dunque possibile provare il gioco senza alcun impegno e valutare eventualmente se lanciarsi verso l'acquisto.

Ovviamente, durante il periodo di prova sarà possibile anche testare a fondo tutte le novità in arrivo con l'aggiornamento Symbiosis, comprese le nuove modalità che puntano a fornire nuova linfa allo sparatutto multiplayer.