PlayStation finisce nella "Hall of Shame" con il premio Shonky per la mancata proprietà dei giochi digitali

La gestione dei diritti digitali nel mercato dei videogiochi finisce nuovamente al centro delle polemiche legali e commerciali. Choice, storica organizzazione australiana a tutela dei consumatori, ha inserito Sony Interactive Entertainment tra i destinatari della propria annuale " Hall of Shame ", assegnando alla divisione PlayStation il famigerato Shonky Award.

Licenze a termine e addio ai dischi: l'accusa di vendere "noleggi a lungo termine"

Nel proprio rapporto ufficiale, l'associazione spiega come le condizioni d'uso vigenti trasformino i beni acquistati sul PlayStation Store in semplici concessioni temporanee revocabili a discrezione dell'azienda:

"PlayStation si aggiudica lo Shonky Award per averci chiesto di pagare per giocare, ma senza possedere alcunché. Stando alle condizioni di Sony Interactive Entertainment, non possedete realmente i film e i giochi acquistati in download digitale al posto del disco: state semplicemente acquistando una licenza per accedere ai contenuti attraverso i suoi negozi digitali, come il PlayStation Store."

Secondo l'organizzazione, il modello attuale equivale nei fatti a un noleggio a lungo termine, esponendo l'acquirente al rischio concreto di veder revocato l'accesso in qualsiasi momento. Un timore condiviso da campagne internazionali come Stop Killing Games e suffragato da precedenti recenti, come la rimozione di diverse centinaia di film digitali dal catalogo PlayStation, con conseguente revoca delle licenze agli acquirenti senza alcun rimborso.

"Non è possibile proteggere i propri media su licenza sulla base dell'attuale EULA, e non ci saranno alternative una volta che i dischi saranno spariti. Non possiederete nulla."

Secondo gli analisti di mercato, la graduale dismissione del formato su disco non rappresenta un semplice adeguamento tecnologico, bensì una mossa mirata al controllo totale dell'ecosistema commerciale: eliminando le copie fisiche si azzera alla radice il mercato dell'usato, consentendo a Sony di trattenere una percentuale su ogni transazione e di stabilire i prezzi insieme ai publisher di terze parti senza la pressione concorrenziale delle rivendite di seconda mano.