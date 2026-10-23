Serious Sam: The Third Encounter sarà un seguito diretto di The Second Encounter

Serious Sam: The Third Encounter è il nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona che ha costruito la propria fama su combattimenti frenetici, grandi quantità di nemici e un arsenale pensato per compiere massacri. Il progetto punta a riproporre la formula arcade che ha caratterizzato la saga, introducendo al tempo stesso nuove idee e ambientazioni. L'obiettivo di Sam resta quello di contrastare le forze di Mental , in una guerra che questa volta dovrebbe portarlo direttamente nel cuore degli eserciti nemici.

Il teaser di annuncio

Uno degli aspetti principali dell'annuncio riguarda la collocazione narrativa del gioco. The Third Encounter sarà infatti un seguito diretto di Serious Sam: The Second Encounter, senza essere né un prequel né una storia parallela. La descrizione ufficiale sottolinea che Sam è pronto a colpire al cuore le orde di Mental, proseguendo gli eventi del capitolo precedente e puntando a uno scontro sempre più decisivo. Non sono stati ancora forniti dettagli specifici sulla trama o sui personaggi coinvolti, ma la continuità narrativa rappresenta uno degli elementi centrali del progetto.

Considerate che The Second Encounter non era Serious Sam 2, ma il seguito diretto di First Encounter, di cui proseguiva storia e stile. Successivamente sono usciti, Serious Sam 2, 3: BFE, 4 e Siberian Mayhem. Di fatto questo capitolo è un sequel da inserire nella miniserie del primo, uscito originariamente nel 2001.

Sul piano del gameplay, gli sviluppatori intendono conservare l'impostazione immediata e caotica della serie. I giocatori dovranno affrontare migliaia di avversari, spesso contemporaneamente, passando da situazioni disperate a veri e propri assalti contro le forze di Mental. La progressione dovrebbe aumentare gradualmente la pressione, con incontri sempre più impegnativi mentre Sam si avvicina allo scontro finale. La descrizione ufficiale, per ora l'unico materiale informativo esistente, oltre al teaser trailer dell'annuncio, insiste su una formula in cui contano soprattutto la rapidità di reazione, la gestione delle armi e la capacità di sopravvivere a combattimenti caotici.

Anche l'arsenale avrà un ruolo importante. Torneranno le armi classiche e ci saranno nuovi strumenti di distruzione destinati a contrastare gli invasori alieni. Chiaramente ci sarà la minigun, ma non è stato ancora pubblicato un elenco completo delle armi disponibili.

Le battaglie si svolgeranno inoltre in nuovi mondi alieni, descritti come ambientazioni ricche di dettagli e caratterizzate da stili artistici differenti. Pianeti sconosciuti, fortezze articolate e paesaggi ostili diventeranno campi di battaglia per la guerra solitaria di Sam. Il gioco potrà essere affrontato sia in solitaria sia in cooperativa con gli amici, con la possibilità di combinare la potenza di fuoco dei partecipanti contro le orde avversarie.

La presentazione precisa però che Serious Sam: The Third Encounter è ancora in fase di pre-sviluppo. Non sono quindi disponibili informazioni concrete sulla data di uscita, sulle piattaforme o sulle caratteristiche tecniche. Gli sviluppatori invitano gli interessati a seguire la pagina Steam e i canali social ufficiali per ricevere aggiornamenti sui progressi del progetto.