skate. presenta la Stagione 4 con un trailer e dettagli sui nuovi contenuti

Electronic Arts e il team di Full Circle ha annunciato le novità della Stagione 4 in accesso anticipato di skate.. Il tutto prenderà il via martedì 2 giugno tramite un ricco aggiornamento che introdurrà una nuova arena, eventi estivi, una modalità inedita e nuovi trick da eseguire, nonché la partership ufficiale con X Games, in arrivo verso la fine della season.

Il fulcro della stagione è il Lucre Finanze Stadium, soprannominato "Chum Bucket", che ospiterà l'Open di San Van e le finali presentate da X Games. I possessori dello skate. Premium Pass avranno accesso anticipato allo stadio dal 2 giugno al 7 luglio, mentre dal 7 al 21 luglio sarà possibile entrarvi anche tramite pass giornalieri acquistabili con i gettoni PIR.