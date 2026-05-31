skate. presenta la Stagione 4 con un trailer e dettagli sui nuovi contenuti

Electronic Arts e il team di Full Circle ha annunciato le novità della Stagione 4 in accesso anticipato di skate.. Il tutto prenderà il via martedì 2 giugno tramite un ricco aggiornamento che introdurrà una nuova arena, eventi estivi, una modalità inedita e nuovi trick da eseguire, nonché la partership ufficiale con X Games, in arrivo verso la fine della season.
Il fulcro della stagione è il Lucre Finanze Stadium, soprannominato "Chum Bucket", che ospiterà l'Open di San Van e le finali presentate da X Games. I possessori dello skate. Premium Pass avranno accesso anticipato allo stadio dal 2 giugno al 7 luglio, mentre dal 7 al 21 luglio sarà possibile entrarvi anche tramite pass giornalieri acquistabili con i gettoni PIR.
Le altre novità della stagione
La Stagione 4 porterà inoltre eventi live in tutta San Van, una nuova modalità a tempo limitato chiamata Zuffe spot degli X Games, in arrivo a metà stagione con competizioni a turni, e un ampliamento del sistema di trick con l'introduzione dei fingerflip autentici e nuove varianti.
Arriva anche un nuovo skate. Pass da 110 livelli, con percorsi Standard e Premium, nuovi brand e fino a 1.500 San Van Bucks ottenibili. Sul fronte social a grande richiesta da parte della community debutta la funzione Codici amicizia, pensata per facilitare la connessione e il gioco con gli amici.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.