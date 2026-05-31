MSI Claw 8 EX AI+ svelato al Computex: un nuovo PC-console portatile ad alte prestazioni

Il modello in questione sfrutta uno schermo da 8 pollici ed è basato su Windows, su SoC Intel Arc G3 Extreme e Intel ARC B390 come scheda video integrata, oltre a una notevole quantità di memoria vista la presenza di 32 GB di RAM LPDDR5X, oltre a 1TB di SSD NVMe.

Il nuovo dispositivo della serie MSI Claw è stato presentato in occasione del Computex, e sembra essere un notevole mostro, posizionandosi nella fascia dei PC-console portatili ad alte prestazioni: si tratta di MSI Claw 8 EX AI+ , protagonista di alcuni primi riscontri dai risultati notevoli.

Alte prestazioni

L'Arc G3 Extreme è caratterizzato da CPU a 14 core con 2 P-Core, 8 E-Core e 4 LP E-core, con grafica Xe3, WiFi 7 R2, Bluetooth 6.0 e supporto per Thunderbolt 4, il tutto con Clock massimo di 4,70 GHz e assorbimento da 25 a 80W a seconda del carico di lavoro.

MSI Claw 8 EX AI+ con Forza Horizon 6

Le prime prove effettuate in occasione del Computex, per il momento, riferiscono di ottime performance su Forza Horizon 6, che raggiunge gli 80 frame al secondo come media mentre il dispositivo è alimentato dalla batteria, con XeSS 3 e multi-frame generation attivi.

Notevole anche il display da 8 pollici 1920x1200 IPS, con FreeSync da 48 a 120 Hz, 500 nit e copertura completa sRGB.

Non è stato ancora annunciato un prezzo ufficiale per MSI Claw 8 EX AI+ ma le prime informazioni parlano di una fascia decisamente alta, visto che dovrebbe aggirarsi sui 1.500 dollari.

Considerando anche il recente aumento di prezzo applicato a Steam Deck, un costo del genere in effetti non stupisce più di tanto.