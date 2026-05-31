MSI Claw 8 EX AI+ svelato al Computex: un nuovo PC-console portatile ad alte prestazioni

Il nuovo dispositivo della serie MSI Claw è stato presentato in occasione del Computex, e sembra essere un notevole mostro, posizionandosi nella fascia dei PC-console portatili ad alte prestazioni: si tratta di MSI Claw 8 EX AI+, protagonista di alcuni primi riscontri dai risultati notevoli.
Il modello in questione sfrutta uno schermo da 8 pollici ed è basato su Windows, su SoC Intel Arc G3 Extreme e Intel ARC B390 come scheda video integrata, oltre a una notevole quantità di memoria vista la presenza di 32 GB di RAM LPDDR5X, oltre a 1TB di SSD NVMe.
Si tratta di una delle nuove applicazioni dell'Arc G3, la nuova serie di processori per dispositivi portatili che Intel ha presentato in via ufficiale proprio in questi giorni.
Alte prestazioni
L'Arc G3 Extreme è caratterizzato da CPU a 14 core con 2 P-Core, 8 E-Core e 4 LP E-core, con grafica Xe3, WiFi 7 R2, Bluetooth 6.0 e supporto per Thunderbolt 4, il tutto con Clock massimo di 4,70 GHz e assorbimento da 25 a 80W a seconda del carico di lavoro.
Le prime prove effettuate in occasione del Computex, per il momento, riferiscono di ottime performance su Forza Horizon 6, che raggiunge gli 80 frame al secondo come media mentre il dispositivo è alimentato dalla batteria, con XeSS 3 e multi-frame generation attivi.
Notevole anche il display da 8 pollici 1920x1200 IPS, con FreeSync da 48 a 120 Hz, 500 nit e copertura completa sRGB.
Non è stato ancora annunciato un prezzo ufficiale per MSI Claw 8 EX AI+ ma le prime informazioni parlano di una fascia decisamente alta, visto che dovrebbe aggirarsi sui 1.500 dollari.
Considerando anche il recente aumento di prezzo applicato a Steam Deck, un costo del genere in effetti non stupisce più di tanto.
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