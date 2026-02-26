Il team di skate. è stato colpito dai licenziamenti, ma il gioco andrà avanti

Il team di skate. è stato colpito dai licenziamenti e ha scritto un messaggio agli utenti per comunicare quello che sta accadendo, ma anche per chiarire che l'impegno degli sviluppatori con il gioco andrà avanti.

"Da quando abbiamo lanciato l'Early Access, a settembre, decine di milioni di voi sono entrati a San Vansterdam", si legge nel messaggio di Full Circle. "La vostra passione, creatività e i vostri feedback hanno rafforzato la nostra convinzione su ciò che skate. può diventare."

"Mentre skate. continua a evolversi, anche noi stiamo cambiando come studio. Stiamo riorganizzando Full Circle per supportare al meglio il futuro a lungo termine di skate., concentrare il team sugli aspetti che per voi contano di più e renderli eccellenti."

"Questi cambiamenti comportano una ristrutturazione del nostro team e alcuni ruoli verranno coinvolti. I colleghi interessati sono professionisti di talento e amici che hanno contribuito a costruire le fondamenta di skate."

"La loro creatività e dedizione sono profondamente radicate nell'esperienza che i giocatori vivono oggi. Questa decisione non riflette in alcun modo il loro valore, e ci impegniamo a sostenerli durante questa transizione."