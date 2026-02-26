0

Il team di skate. è stato colpito dai licenziamenti, ma il gioco andrà avanti

Brutte notizie per Full Circle, il team di sviluppo di skate., colpito dai licenziamenti. Il gioco però andrà avanti come previsto.

Il team di skate. è stato colpito dai licenziamenti e ha scritto un messaggio agli utenti per comunicare quello che sta accadendo, ma anche per chiarire che l'impegno degli sviluppatori con il gioco andrà avanti.

"Da quando abbiamo lanciato l'Early Access, a settembre, decine di milioni di voi sono entrati a San Vansterdam", si legge nel messaggio di Full Circle. "La vostra passione, creatività e i vostri feedback hanno rafforzato la nostra convinzione su ciò che skate. può diventare."

"Mentre skate. continua a evolversi, anche noi stiamo cambiando come studio. Stiamo riorganizzando Full Circle per supportare al meglio il futuro a lungo termine di skate., concentrare il team sugli aspetti che per voi contano di più e renderli eccellenti."

"Questi cambiamenti comportano una ristrutturazione del nostro team e alcuni ruoli verranno coinvolti. I colleghi interessati sono professionisti di talento e amici che hanno contribuito a costruire le fondamenta di skate."

"La loro creatività e dedizione sono profondamente radicate nell'esperienza che i giocatori vivono oggi. Questa decisione non riflette in alcun modo il loro valore, e ci impegniamo a sostenerli durante questa transizione."

Si va avanti, nonostante tutto

Contando sugli oltre 15 milioni di giocatoori dell'accesso anticipato, skate. andrà avanti nonostante i tagli. "Il nostro lavoro su skate. continua", si legge nel messaggio pubblicato dal team di sviluppo.

"Non vediamo l'ora di collaborare con voi mentre acceleriamo, ascoltiamo con ancora più attenzione e offriamo risultati con maggiore continuità per tutti voi. Il nostro impegno verso skate., e verso i milioni di giocatori che credono in esso, resta saldo."

"Ai colleghi che ci lasciano: grazie. skate. esiste grazie al vostro duro lavoro e alla vostra dedizione al mestiere. Alla nostra community: grazie per la vostra passione e fiducia."

