Dopo una pausa di quasi un anno, Hideki Kamiya ha aggiornato il proprio canale YouTube con un nuovo video, pubblicato il 24 novembre ma girato in realtà a luglio 2025. Il filmato smentisce alcune voci e teorie dei fan che riguardano lui e i suoi giochi, e accenna alle possibili mosse future di Clovers, lo studio da lui guidato, una volta completato il seguito di Ōkami .

In apertura Kamiya chiarisce che il nuovo capitolo di Ōkami è sviluppato come progetto congiunto tra Clovers e Capcom, ma questo non significa che sia "tornato" in Capcom come dipendente: continua a dirigere Clovers. Smentisce inoltre le indiscrezioni secondo cui lo studio sarebbe finanziato da Capcom o da un investitore straniero, assicurando che l'azienda è del tutto indipendente dal punto di vista economico. "Dato che non riceviamo finanziamenti esterni e siamo completamente indipendenti, vogliamo coltivare rapporti amichevoli e lavorare insieme a molte aziende diverse, cimentandoci in progetti vari da ora in avanti", afferma, passando poi a indicare alcune realtà con cui gli piacerebbe collaborare.

Pur intenzionato a mantenere il buon rapporto con Capcom, Kamiya si dice interessato anche ad altri partner, come Nintendo. "Forse mi odiano, ma io amo Nintendo, quindi credo che potremmo fare qualcosa insieme", scherza. Spera di lavorare anche con Sony e con Microsoft: in quest'ultimo caso sembra personalmente interessato a riportare in vita Scalebound, il gioco di ruolo d'azione cancellato e sviluppato in origine da PlatinumGames.

Quanto a Konami, Kamiya dice che gli piacerebbe lavorare a un possibile seguito di GetsuFumaDen o magari a un nuovo capitolo di Castlevania, che pare esaltarlo non poco: "Ci piacerebbe davvero fare Castlevania. Se ce lo affidate, possiamo creare qualcosa di davvero folle, quindi contattateci e saremo a vostra disposizione". Non si tratta però di un annuncio né di una conferma ufficiale, e gli sviluppatori di Clovers sono per ora concentrati sul seguito di Ōkami, quindi un eventuale Castlevania dovrà attendere. Del resto è appena uscito Castlevania: Belmont's Curse, quindi non c'è fretta.

Kamiya spera inoltre di collaborare con Koei Tecmo a un seguito di Star Force (Mega Force negli Stati Uniti), con Square Enix a un nuovo King's Knight e con Bandai Namco a un seguito di Tag Team Match: M.U.S.C.L.E. Promette di scrivere a tutte queste aziende una volta terminato lo sviluppo di Ōkami 2, cosa che potrebbe richiedere parecchio tempo, visto che la data di uscita non è ancora stata annunciata.