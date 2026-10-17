Il mitico Konami Code funziona anche in Castlevania: Belmont's Curse, per una bellissima sorpresa

Con l'arrivo di Castlevania: Belmont's Curse la serie nata della metà degli anni '80 sembra essere tornata in grande stile. Il gioco è ricco di novità e di richiami alla tradizione di Castlevania, e fra questi non poteva mancare il Konami Code , che qui frutta un bonus davvero interessante, che farà piacere ai fan storici.

Dove inserirlo

Per attivarlo non serve fare nulla di complicato, come da tradizione. Bisogna partire dalla schermata del titolo e accedere ai crediti, dove va inserita la sequenza di tasti, che cambia leggermente a seconda della piattaforma o del tipo di controllo utilizzato.

Su Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2 la sequenza è: su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A.

Su PlayStation 5 è identica, ma gli ultimi due tasti sono X e O.

Chi gioca su PC con la tastiera deve invece premere W, W, S, S, A, D, A, D, Maiusc e Spazio.

Se la sequenza è corretta, il gioco riporta alla schermata principale e mostra un messaggio che segnala lo sblocco di una skin. Non si tratta di un vantaggio in termini di gioco, come accadeva in alcuni titoli del passato: il codice sblocca infatti un nuovo costume per Rose.

La skin in questione è quella di Sonia Belmont. Dà a Rose l'abito e l'acconciatura del personaggio apparso in Castlevania Legends, titolo del 1998 per Game Boy, che è stato di recente aggiunto alla libreria Game Boy di Nintendo Switch Online. Si tratta quindi di un omaggio a un capitolo della serie spesso considerato minore, ma legato alla storia della famiglia Belmont, e che ora può essere riscoperto con facilità da chi ha l'abbonamento al servizio.

Proprio nel 2026 il Konami Code ha compiuto 40 anni. Nacque per un errore fatto con Gradius, titolo del 1986, dove gli sviluppatori avevano dimenticato di rimuoverlo dalla build finale. Inserendolo, si poteva potenziare al massimo l'astronave. A renderlo famoso, comunque, furono le 30 vite extra regalate in Contra, un titolo difficilissimo (non che Gradius fosse una passeggiata).