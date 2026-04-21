Okami compie 20 anni: Capcom e Hideki Kamiya celebrano l'anniversario con varie iniziative

In particolare, Capcom aveva aperto un sito ufficiale dedicato all'anniversario di Okami già nei mesi scorsi, ma in queste ore è stato aggiornato con tante informazioni riguardanti anche una serie di nuovi prodotti in ambito merchandise che possono risultare davvero molto interessanti per i fan del gioco, tutti ovviamente a tema con il particolare stile pittorico.

Siamo giunti al 20° anniversario di Okami e, per l'occasione, Capcom e Hideki Kamiya celebrano il gioco con varie iniziative , mentre l'autore sta continuando a lavorare anche al seguito ufficiale, di cui attendiamo ulteriori informazioni.

Kamiya parla anche del seguito

Per quanto riguarda Hideki Kamiya, il director di Okami ha pubblicato un lungo messaggio in cui ricorda il gioco originale e ringrazia i fan per il supporto dimostrato: "Ripensandoci, ancora non riesco a credere che siamo riusciti a portarlo a termine... ma questa è una storia per un'altra volta", ha scritto Kamiya.

"Vedere il sostegno che tutti voi avete dimostrato a Ōkami sin dalla sua uscita, insieme all'immenso orgoglio che provo per averci lavorato, non potrebbe rendermi più felice nel festeggiare questo traguardo".

Non manca ovviamente un riferimento al nuovo progetto collegato al franchise: "L'influenza di Ōkami si percepisce nel legame che le persone hanno instaurato con il gioco e, grazie al nostro costante sostegno, credo che questo legame continuerà ad approfondirsi e ad ampliarsi ben oltre il suo ventesimo anniversario"

"Nel frattempo, mi dedicherò anima e corpo al nuovo sequel di Ōkami che tutti voi state aspettando!"