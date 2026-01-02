Il team del seguito di Okami aggiorna sullo stato dei lavori

Nel 2025 non abbiamo avuto modo di scoprire nulla di nuovo riguardo al nuovo Okami e pare che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poterne sapere qualcosa, visto che secondo il CEO di Clovers , Kento Koyama, il videogioco non sarà pronto a breve.

Cosa hanno detto Koyama e Kamiya su Okami

Koyama e Kamiya hanno pubblicato un messaggio per celebrare il nuovo anno e hanno dato un piccolo aggiornamento sulla compagnia. "Il nostro team ha dato il via al 2025 con l'eccitazione per l'annuncio del seguito di Okami ancora fresco in mente. Abbiamo lavorato a testa bassa per tutto l'anno e senza nemmeno accorgercene altri 12 mesi sono passati."

Spiega che Clovers è cresciuto rapidamente sin dall'apertura, passando da "una manciata di noi che condividevano un angusto ufficio in affitto" a un "vero studio di sviluppo con uffici a Tokyo e Osaka".

Koyama aggiunge anche: "Stiamo lavorando duramente sul seguito di Okami. Sebbene la pubblicazione sia ancora lontana, non vediamo l'ora di consegnarvi il gioco completo. Continueremo a lavorare senza sosta quest'anno per creare una esperienza che sorpassi le aspettative dei giocatori di tutto il mondo".

Ricordiamo poi che Hideki Kamiya ha spiegato che Clovers non è uno studio nato solo per fare seguiti, come quello di Okami.