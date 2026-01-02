Il team del seguito di Okami aggiorna sullo stato dei lavori

Nel 2024 è stato annunciato un seguito di Okami, l'amato gioco d'azione per PS2. A guidare il nuovo progetto c'è il director del primo capitolo, Hideki Kamiya, che ha fondato un nuovo team, Clovers.
Nel 2025 non abbiamo avuto modo di scoprire nulla di nuovo riguardo al nuovo Okami e pare che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poterne sapere qualcosa, visto che secondo il CEO di Clovers, Kento Koyama, il videogioco non sarà pronto a breve.
Cosa hanno detto Koyama e Kamiya su Okami
Koyama e Kamiya hanno pubblicato un messaggio per celebrare il nuovo anno e hanno dato un piccolo aggiornamento sulla compagnia. "Il nostro team ha dato il via al 2025 con l'eccitazione per l'annuncio del seguito di Okami ancora fresco in mente. Abbiamo lavorato a testa bassa per tutto l'anno e senza nemmeno accorgercene altri 12 mesi sono passati."
Spiega che Clovers è cresciuto rapidamente sin dall'apertura, passando da "una manciata di noi che condividevano un angusto ufficio in affitto" a un "vero studio di sviluppo con uffici a Tokyo e Osaka".
Koyama aggiunge anche: "Stiamo lavorando duramente sul seguito di Okami. Sebbene la pubblicazione sia ancora lontana, non vediamo l'ora di consegnarvi il gioco completo. Continueremo a lavorare senza sosta quest'anno per creare una esperienza che sorpassi le aspettative dei giocatori di tutto il mondo".
Ricordiamo poi che Hideki Kamiya ha spiegato che Clovers non è uno studio nato solo per fare seguiti, come quello di Okami.