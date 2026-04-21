Telegram sotto indagine per la condivisione di immagini che ritraggono abusi su minori

L'obiettivo è verificare se le aziende rispettino gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione di abusi e comportamenti predatori.

Le autorità di regolamentazione del Regno Unito stanno intensificando il controllo sulle piattaforme digitali, con un'attenzione crescente alla tutela dei minori online. Al centro delle ultime iniziative figura un'indagine che coinvolge servizi di messaggistica e siti di chat frequentati da adolescenti, tra cui anche Telegram.

L'indagine su Telegram

L'autorità britannica Ofcom ha annunciato l'avvio di un'indagine nei confronti di Telegram, a seguito di elementi che suggerirebbero la possibile diffusione di contenuti illegali legati allo sfruttamento dei minori sulla piattaforma. Parallelamente, sono state aperte verifiche anche su Teen Chat e Chat Avenue.

Paul Durov, CEO di Telegram

Le autorità intendono accertare se questi servizi stiano adottando misure adeguate per prevenire fenomeni di adescamento online, una delle principali preoccupazioni nel contesto della sicurezza digitale per i più giovani. Secondo quanto comunicato da Ofcom, i contatti avuti con le aziende coinvolte non hanno fornito garanzie sufficienti sulla presenza di sistemi efficaci di protezione. Questo avrebbe portato alla decisione di procedere con indagini formali.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'Online Safety Act, che impone alle piattaforme digitali obblighi stringenti per la gestione dei contenuti e la tutela degli utenti vulnerabili. In caso di violazioni, sono previste sanzioni rilevanti e altre misure correttive.

Le autorità sottolineano come i rischi legati al grooming online restino elevati, soprattutto in ambienti digitali dove il controllo sull'identità degli utenti è limitato. La diffusione di servizi di messaggistica e chat anonime rende più complesso individuare e prevenire comportamenti illeciti. Nel corso dell'indagine, Ofcom analizzerà le politiche di moderazione, gli strumenti di segnalazione e i sistemi di rilevamento adottati dalle piattaforme per contrastare contenuti illegali e attività sospette.

Secondo Suzanne Cater, responsabile dell'area enforcement dell'autorità, le aziende coinvolte dovranno rafforzare le misure di sicurezza per evitare conseguenze legali. Le dichiarazioni evidenziano un approccio più rigoroso nei confronti delle piattaforme che non riescono a garantire standard adeguati.