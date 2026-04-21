Steam Controller in arrivo? Valve ha segretamente preparato un nuovo video unboxing

Siamo sempre in attesa di informazioni sull'hardware Valve, considerando che quest'anno è atteso il lancio di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller, e forse su quest'ultimo qualcosa si sta muovendo, considerando che la compagnia pare abbia inserito un nuovo video unboxing dedicato, ma ancora non visibile dal pubblico.
L'informazione deriva da SteamDB, tanto per cambiare, che scandagliando il database della piattaforma ha fatto emergere l'esistenza di un misterioso video unboxing su Steam Controller, che è stato caricato di recente da Valve ma non risulta ancora visibile dal pubblico.
Tuttavia, il fatto che la nuova voce compaia nel database fa pensare che tutto sia pronto per una prossima pubblicazione del filmato in questione, che potrebbe far parte della campagna di comunicazione sul lancio del nuovo hardware.
Il primo ad arrivare?
Dopo la presentazione di Steam Machine, avvenuta insieme a quella di Steam Frame e Steam Controller, da parte di Valve è calato un inquietante silenzio sul programma previsto per i nuovi dispositivi hardware, motivato dalle difficoltà da affrontare all'interno dell'attuale mercato.
Di fatto, Valve non si decide ancora a finalizzare dei prezzi per i suoi dispositivi né date di uscita, cosa che ovviamente rende difficile far partire la macchina promozionale sull'arrivo dei nuovi prodotti.
Con i costi di produzione alle stelle e le difficoltà nell'approvvigionamento dei pezzi, il periodo non è dei più propizi per il lancio di nuovi hardware, ma intanto Steam Controller potrebbe precedere gli altri dispositivi, visto che si tratta di un elemento relativamente più semplice da assemblare e gestire.
Questo fa pensare che il controller potrebbe essere il primo ad arrivare sul mercato, e novità al riguardo potrebbero essere in arrivo, considerando la comparsa di questo misterioso file identificato come "steam_controller_unboxing_2026" nel database di Steam.