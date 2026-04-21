Steam Controller in arrivo? Valve ha segretamente preparato un nuovo video unboxing

Siamo sempre in attesa di informazioni sull'hardware Valve, considerando che quest'anno è atteso il lancio di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller, e forse su quest'ultimo qualcosa si sta muovendo, considerando che la compagnia pare abbia inserito un nuovo video unboxing dedicato, ma ancora non visibile dal pubblico.

L'informazione deriva da SteamDB, tanto per cambiare, che scandagliando il database della piattaforma ha fatto emergere l'esistenza di un misterioso video unboxing su Steam Controller, che è stato caricato di recente da Valve ma non risulta ancora visibile dal pubblico.

Tuttavia, il fatto che la nuova voce compaia nel database fa pensare che tutto sia pronto per una prossima pubblicazione del filmato in questione, che potrebbe far parte della campagna di comunicazione sul lancio del nuovo hardware.