Un trailer di Overwatch mette a confronto il gioco su Nintendo Switch e Switch 2

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer comparativo di Overwatch che mostra in modo diretto i miglioramenti introdotti dalla versione nativa per Nintendo Switch 2 rispetto a quella per la prima Switch.

Come noto, Overwatch è disponibile su Switch dal 2019, mentre la versione dedicata a Switch 2 è arrivata la scorsa settimana insieme al lancio della Stagione 2: Vetta. Al debutto, però, il gioco presentava alcuni problemi tecnici, tra cui un curioso blocco che impediva di superare i 30 fps. Blizzard è intervenuta rapidamente con una patch che, secondo le prime segnalazioni, sembra aver risolto la principali criticità.