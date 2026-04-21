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Un trailer di Overwatch mette a confronto il gioco su Nintendo Switch e Switch 2

Blizzard mostra in un nuovo trailer le differenze tra Overwatch su Nintendo Switch e Switch 2, evidenziando differenze in prestazioni e resa grafica nella versione nativa per la nuova console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/04/2026
Sierra da Overwatch
Overwatch
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Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer comparativo di Overwatch che mostra in modo diretto i miglioramenti introdotti dalla versione nativa per Nintendo Switch 2 rispetto a quella per la prima Switch.

Come noto, Overwatch è disponibile su Switch dal 2019, mentre la versione dedicata a Switch 2 è arrivata la scorsa settimana insieme al lancio della Stagione 2: Vetta. Al debutto, però, il gioco presentava alcuni problemi tecnici, tra cui un curioso blocco che impediva di superare i 30 fps. Blizzard è intervenuta rapidamente con una patch che, secondo le prime segnalazioni, sembra aver risolto la principali criticità.

Framerate fino a 60 fps

Dal filmato emerge chiaramente che la differenza più evidente riguarda le prestazioni: su Nintendo Switch 2 il gioco raggiunge fino a 60 fps, contro i 30 fps della versione originale. Un miglioramento che, in uno sparatutto competitivo in prima persona, incide in modo significativo sulla reattività e sulla qualità dell'esperienza.

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Ci sono anche effetti grafici su Nintendo Switch 2 che non erano presenti su Switch 1. Ad esempio, in alcune sequenze si notano effetti di fuoco aggiuntivi, mentre in altre una gestione più ricca dell'acqua in uno degli stage.

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