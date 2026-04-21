Super Mario Galaxy - Il Film Steelbook Edition è disponibile in preordine su Amazon

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Film 4K e confezione esclusiva

Come anticipato, si tratta della versione 4K nell'edizione Steelbook. La storia segue gli eventi del primo film, ma stavolta Mario, Luigi, la Principessa Peach, Toad e Yoshi si lanciano in un'avventura nello spazio aperto. Dovranno quindi esplorare galassie e mondi lontani. Nel complesso, si tratta di un degno seguito del film campione di incassi del 2023, riprendendo ritmo e umorismo e proiettandoli in una Galassia ricca di colpi di scena.

Super Mario Galaxy - Il Film Steelbook Edition

Sono inoltre presenti centinaia di citazioni ben apprezzate, mentre la narrazione parte in quarta e coinvolge costantemente. Tuttavia, le scene finali mancano di pathos e alcune citazioni, se non capite, potrebbero non farti apprezzare maggiormente la visione. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.