Little Nightmares III per Nintendo Switch 2 è in offerta su Amazon: il terzo capitolo della saga horror è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla versione Switch 2 di Little Nightmares III: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 29,47€, una manciata di centesimi in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Little Nightmares III è un gioco d'avventura dal forte impatto atmosferico che trasporta i giocatori in un mondo inquietante e misterioso. La storia segue il viaggio di Low e Alone, due migliori amici uniti dal destino, alla disperata ricerca di una via di fuga dal Nulla, un luogo oscuro e pieno di insidie.