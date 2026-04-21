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Little Nightmares III per Nintendo Switch 2 è in offerta su Amazon: il terzo capitolo della saga horror è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sulla versione Nintendo Switch 2 di Little Nightmares III che cala di prezzo (quasi) al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/04/2026
Little Nightmares III Switch 2
Little Nightmares III
Little Nightmares III
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla versione Switch 2 di Little Nightmares III: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 29,47€, una manciata di centesimi in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Little Nightmares III è un gioco d'avventura dal forte impatto atmosferico che trasporta i giocatori in un mondo inquietante e misterioso. La storia segue il viaggio di Low e Alone, due migliori amici uniti dal destino, alla disperata ricerca di una via di fuga dal Nulla, un luogo oscuro e pieno di insidie.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nei panni dei due protagonisti, i giocatori dovranno affrontare paure infantili trasformate in realtà, muovendosi in ambienti surreali e ostili. La collaborazione tra Low e Alone è fondamentale per superare gli ostacoli, risolvere enigmi e sopravvivere alle minacce che si nascondono nell'ombra.

Ln3 Carnevale 04

L'avventura è tanto coinvolgente quanto inquietante: il Nulla è popolato da creature mostruose e imprevedibili, pronte a colpire in qualsiasi momento. Per sopravvivere, sarà necessario agire rapidamente, scegliendo se fuggire, nascondersi o difendersi.

Ogni decisione può fare la differenza tra la vita e la scomparsa. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione.

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