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GRIS + Neva Collector's Edition per Nintendo Switch è in sconto su Amazon al 25%

Questa speciale Collector's Edition include due giochi particolarmente apprezzati, ovvero GRIS e Neva, con una serie di oggetti esclusivi e perfetti per i collezionisti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/04/2026
GRIS + Neva
GRIS
GRIS
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GRIS + Neva Collector's Edition per Nintendo Switch è su Amazon a 149,99 € rispetto al prezzo consigliato di 199,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma, sebbene sia ancora molto alto per chi ha esigenze specifiche di budget. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Due avventure emozionanti e imperdibili

Prima di tutto, questa edizione include i due giochi GRIS e Neva, l'artbook premium con custodia, steelbook, scatola da collezione e colonna sonora originale su doppio vinile. Si tratta quindi di un prodotto perfetto sia per gli appassionati che per i collezionisti. Queste due avventure narrative sono ricche di emozioni. GRIS è un'esperienza con semplici controlli, quasi senza testo e una colonna sonora estremamente coinvolgente.

GRIS, la recensione GRIS, la recensione

Neva è altrettanto imperdibile e ti permetterà di vivere la storia di Alba, giovane donna legata a un cucciolo di lupo. Entrambe le storie sono introspettive, con tanti messaggi che offrono spunti di riflessione. Se vuoi saperne di più, a questo link puoi leggere la recensione di Neva.

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