THQ Nordic sembra avere diversi giochi per Nintendo Switch 2 ancora da annunciare

Sembra che THQ Nordic abbia ancora diversi giochi per Nintendo Switch 2 da annunciare, a giudicare da vari slot su titoli ancora non noti inseriti all'interno del sito ufficiale, nella sezione dei prodotti destinati alla console Nintendo.
In base a quanto risulta visibile sul sito in questione, ci sono almeno 7 giochi non ancora annunciati che risultano in arrivo per Nintendo Switch 2, con sei giochi che sono invece previsti su Nintendo Switch, cosa che potrebbe rappresentare una certa sovrapposizione tra una piattaforma e l'altra.
Uno di questi giochi potrebbe essere The Eternal Life of Goldman, l'affascinante platform con grafica 2D in stile cartone animato che risulta tra i titoli in uscita su Switch 1 ma non su Switch 2, e potrebbe dunque far parte dell'elenco dei giochi misteriosi.
Varie possibilità
Di recente, THQ Nordic ha iniziato a portare su Nintendo Switch 2 vari giochi del proprio catalogo, anche a distanza di alcuni anni dall'uscita originale: in particolare abbiamo visto Disney's Epic Mickey, la serie Destroy All Humans e SpongeBob SquarePants: Titani della Marea annunciati per la nuova console Nintendo.
È evidente che THQ Nordic abbia intenzione di continuare a investire su Nintendo Switch 2, ed è probabile che altri giochi non annunciati possano essere conversioni di titoli già usciti altrove o annunciati per altre piattaforme.
A guardare le possibili corrispondenze con le linuep di PS5 e Xbox Series X|S, tra i giochi ancora da annunciare per Nintendo Switch 2 potrebbero esserci Gothic 1 Remake e Darksiders 4, ma ci sono molti titoli ancora misteriosi in arrivo anche sulle altre console, dunque immaginiamo che nel prossimo periodo siano in arrivo diversi annunci e presentazioni.