THQ Nordic sembra avere diversi giochi per Nintendo Switch 2 ancora da annunciare

In base a quanto risulta visibile sul sito in questione, ci sono almeno 7 giochi non ancora annunciati che risultano in arrivo per Nintendo Switch 2, con sei giochi che sono invece previsti su Nintendo Switch, cosa che potrebbe rappresentare una certa sovrapposizione tra una piattaforma e l'altra.

Varie possibilità

Di recente, THQ Nordic ha iniziato a portare su Nintendo Switch 2 vari giochi del proprio catalogo, anche a distanza di alcuni anni dall'uscita originale: in particolare abbiamo visto Disney's Epic Mickey, la serie Destroy All Humans e SpongeBob SquarePants: Titani della Marea annunciati per la nuova console Nintendo.

Il misterioso elenco sul sito THQ Nordic

È evidente che THQ Nordic abbia intenzione di continuare a investire su Nintendo Switch 2, ed è probabile che altri giochi non annunciati possano essere conversioni di titoli già usciti altrove o annunciati per altre piattaforme.

A guardare le possibili corrispondenze con le linuep di PS5 e Xbox Series X|S, tra i giochi ancora da annunciare per Nintendo Switch 2 potrebbero esserci Gothic 1 Remake e Darksiders 4, ma ci sono molti titoli ancora misteriosi in arrivo anche sulle altre console, dunque immaginiamo che nel prossimo periodo siano in arrivo diversi annunci e presentazioni.