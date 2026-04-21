PlayStation Plus Extra perderà almeno sette giochi a maggio

Ogni mese PlayStation Plus Extra si arricchisce con nuovi giochi, ma allo stesso tempo alcuni titoli lasciano il catalogo dopo un periodo di permanenza variabile. Anche a maggio la situazione non cambia: tramite la sezione "Ultima occasione per giocare", Sony ha segnalato una prima lista di giochi che abbandoneranno il servizio martedì 19 maggio.
Al momento l'elenco comprende sette titoli, tra cui produzioni di rilievo come Control: Ultimate Edition e Mortal Shell, ma non è escluso che nelle prossime settimane possano aggiungersene altri.
- MotoGP 25 - PS5
- Sand Land - PS4 e PS5
- Soul Hackers 2 - PS4 e PS5
- Mortal Shell / Mortal Shell Enhanced Edition - PS4 e PS5
- Control: Ultimate Edition
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope
La lista potrebbe allungarsi
È importante sottolineare che questa lista non è definitiva: Sony aggiorna spesso la sezione dedicata e, come già accaduto in passato, ulteriori titoli potrebbero essere aggiunti man mano che ci avviciniamo alla data di rimozione. Per conoscere l'elenco completo e finale, dunque, sarà necessario attendere ancora qualche settimana.
Nel frattempo, rimanendo in tema PlayStation Plus, da oggi sono disponibili i nuovi giochi Extra di aprile, tra cui Horizon Zero Dawn Remastered, Football Manager 26 e The Crew Motorfest, che vanno ad arricchire ulteriormente il catalogo del servizio.