0

PlayStation Plus Extra perderà almeno sette giochi a maggio

PlayStation Plus Extra si prepara a perdere diversi giochi a maggio: Sony ha aggiornato la sezione "Ultima occasione per giocare", segnalando i primi titoli che lasceranno il catalogo il 19 del prossimo mese.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/04/2026
Logo del PlayStation Plus

Ogni mese PlayStation Plus Extra si arricchisce con nuovi giochi, ma allo stesso tempo alcuni titoli lasciano il catalogo dopo un periodo di permanenza variabile. Anche a maggio la situazione non cambia: tramite la sezione "Ultima occasione per giocare", Sony ha segnalato una prima lista di giochi che abbandoneranno il servizio martedì 19 maggio.

Al momento l'elenco comprende sette titoli, tra cui produzioni di rilievo come Control: Ultimate Edition e Mortal Shell, ma non è escluso che nelle prossime settimane possano aggiungersene altri.

  • MotoGP 25 - PS5
  • Sand Land - PS4 e PS5
  • Soul Hackers 2 - PS4 e PS5
  • Mortal Shell / Mortal Shell Enhanced Edition - PS4 e PS5
  • Control: Ultimate Edition
  • The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
  • The Dark Pictures Anthology: Little Hope

La lista potrebbe allungarsi

È importante sottolineare che questa lista non è definitiva: Sony aggiorna spesso la sezione dedicata e, come già accaduto in passato, ulteriori titoli potrebbero essere aggiunti man mano che ci avviciniamo alla data di rimozione. Per conoscere l'elenco completo e finale, dunque, sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

PlayStation richiederà una verifica dell'età per alcune funzionalità online PlayStation richiederà una verifica dell'età per alcune funzionalità online

Nel frattempo, rimanendo in tema PlayStation Plus, da oggi sono disponibili i nuovi giochi Extra di aprile, tra cui Horizon Zero Dawn Remastered, Football Manager 26 e The Crew Motorfest, che vanno ad arricchire ulteriormente il catalogo del servizio.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PlayStation Plus Extra perderà almeno sette giochi a maggio