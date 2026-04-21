PlayStation Plus Extra perderà almeno sette giochi a maggio

Al momento l'elenco comprende sette titoli, tra cui produzioni di rilievo come Control: Ultimate Edition e Mortal Shell, ma non è escluso che nelle prossime settimane possano aggiungersene altri.

La lista potrebbe allungarsi

È importante sottolineare che questa lista non è definitiva: Sony aggiorna spesso la sezione dedicata e, come già accaduto in passato, ulteriori titoli potrebbero essere aggiunti man mano che ci avviciniamo alla data di rimozione. Per conoscere l'elenco completo e finale, dunque, sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

Nel frattempo, rimanendo in tema PlayStation Plus, da oggi sono disponibili i nuovi giochi Extra di aprile, tra cui Horizon Zero Dawn Remastered, Football Manager 26 e The Crew Motorfest, che vanno ad arricchire ulteriormente il catalogo del servizio.