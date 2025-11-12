Valve ha annunciato un nuovo Steam Controller, con feedback aptico e levette magnetiche

Lo Steam Controller si collega attraverso un Puck che ha due funzioni : è un trasmettitore wireless che consente il collegamento al PC ma può diventare anche una postazione di ricarica che si connette magneticamente al controller.

Il design si presenta alquanto diverso dal predecessore: in questo caso Valve ha optato per una disposizione degli stick analogici paralleli con due touchpad sottostanti leggermente inclinati, mentre la croce digitale e i tasti frontali sono posti ai lati opposti della parte frontale.

All'interno della nuova famiglia hardware di Steam, Valve ha annunciato oggi anche un nuovo Steam Controller , un'evoluzione della storica periferica della compagnia che si presenta con un design rinnovato, dotato di feedback aptico e levette magnetiche .

Il nuovo controller per Steam

Il nuovo Steam Controller ha le stesse levette magnetiche viste anche su Steam Deck, che utilizzano la tecnologia TMR che dovrebbe garantire una maggiore resistenza allusiva, oltre a offrire una migliore percezione tattile.

Il controller è caratterizzato da un sistema di vibrazione ad alta definizione con feedback aptico e movimenti complessi attraverso 4 motori aptici, oltre a supportare il motion sensing attraverso il giroscopio con touch capacitivo che si attiva stringendo l'impugnatura.

I controlli possono essere personalizzati con Steam Input, ed essendo sostanzialmente gli stessi presenti su Steam Deck si può già contare su una grande quantità di personalizzazioni e preset già impostati per il dispositivo portatile che possono essere applicati al nuovo controller.

Steam Controller è compatibile con tutta la famiglia Steam, ovvero PC, Steam Deck, Steam Machine e Steam Frame. Interessante anche la batteria agli ioni di litio da 8,39 Wh che dovrebbe garantire oltre 35 ore di gioco, sebbene nell'uso con Steam Frame il consumo potrebbe essere incrementato.

Anche lo Steam Controller, così come Steam Machine e Steam Frame, non ha ancora una data di uscita al di là di un vago 2026, e nemmeno un prezzo specificato, per il momento.