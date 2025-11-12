3

Kingdom Come Deliverance 2 ha raggiunto un nuovo e notevole traguardo di vendite, proseguendo il percorso

Warhorse Studios comunica il nuovo traguardo di vendite raggiunto da Kingdom Come Deliverance 2, che ha un po' rallentato ma ha anche evidentemente continuato il suo percorso.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
Warhorse Studios ha annunciato il nuovo traguardo di vendite raggiunto in questi giorni da Kingdom Come Deliverance 2, che ha superato ora i 4 milioni di copie vendute nel mondo su PC e console, confermandosi dunque uno dei grandi successi del 2025.

L'ultimo dato che era stato comunicato risaliva allo scorso maggio e riferiva che il gioco aveva superato i 3 milioni di copie: c'è stato indubbiamente un forte rallentamento nelle vendite, considerando che tale risultato era stato raggiunto in tre mesi, mentre nei successivi 4-5 mesi è stato aggiunto un solo altro milione, ma il gioco sta comunque continuando a vendere, evidentemente.

In tale occasione avevamo anche saputo che il primo capitolo aveva superato i 10 milioni di copie, rimanendo rilevante a lungo sul mercato, cosa che probabilmente succederà anche al secondo capitolo, dunque non resta che attendere e vedere fin dove riuscirà ad arrivare.

Il messaggio commosso del team

"Quattro milioni di copie vendute di Kingdom Come: Deliverance II", si legge nel messaggio pubblicato da Warhorse Studios su X nelle ore scorse, "Non possiamo ringraziarvi abbastanza per averci aiutato a raggiungere questo traguardo".

"Tutti voi - giocatori, fan, modder, creatori di contenuti e sostenitori di lunga data - avete reso possibile tutto questo", ha scritto ancora il team responsabile della serie.

Kingdom Come: Deliverance II ha trainato i ricavi di Warhorse, per un anno da record Kingdom Come: Deliverance II ha trainato i ricavi di Warhorse, per un anno da record

"Da tutti noi di Warhorse, grazie per essere rimasti al fianco di Henry e aver creduto in quello che facciamo", si conclude il breve ma intenso messaggio, carico di emozione per il risultato raggiunto.

Nel frattempo è arrivata l'espansione Mysteria Ecclesiae che porta avanti e potrebbe concludere la storia, sebbene proprio di recente il lead designer Kingdom Come: Deliverance 2 abbia suggerito che c'è "qualcosa di nuovo all'orizzonte".

