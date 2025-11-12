Kingdom Come Deliverance 2 ha raggiunto un nuovo e notevole traguardo di vendite, proseguendo il percorso

Warhorse Studios ha annunciato il nuovo traguardo di vendite raggiunto in questi giorni da Kingdom Come Deliverance 2, che ha superato ora i 4 milioni di copie vendute nel mondo su PC e console, confermandosi dunque uno dei grandi successi del 2025.

L'ultimo dato che era stato comunicato risaliva allo scorso maggio e riferiva che il gioco aveva superato i 3 milioni di copie: c'è stato indubbiamente un forte rallentamento nelle vendite, considerando che tale risultato era stato raggiunto in tre mesi, mentre nei successivi 4-5 mesi è stato aggiunto un solo altro milione, ma il gioco sta comunque continuando a vendere, evidentemente.

In tale occasione avevamo anche saputo che il primo capitolo aveva superato i 10 milioni di copie, rimanendo rilevante a lungo sul mercato, cosa che probabilmente succederà anche al secondo capitolo, dunque non resta che attendere e vedere fin dove riuscirà ad arrivare.