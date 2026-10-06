Pokémon Pokopia è in offerta su Amazon: acquistalo al 25% di sconto per la Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Pokémon Pokopia in occasione della Festa delle Offerte Prime: sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Pokémon Pokopia porta i giocatori in un mondo tutto da ricostruire, dove creatività e collaborazione diventano gli strumenti principali per riportare la vita in un luogo ormai abbandonato. Disponibile esclusivamente su Nintendo Switch 2, il gioco permette di creare habitat dedicati ai Pokémon e di esaudire le loro richieste, trasformando gradualmente l'ambiente in uno spazio accogliente e pieno di vita.
Ulteriori dettagli sul gioco
Per riuscire nell'impresa sarà possibile imparare le mosse dei Pokémon e collaborare direttamente con loro. Le abilità acquisite possono infatti essere utilizzate per intervenire sul mondo di gioco e contribuire alla sua trasformazione, dando vita a nuovi habitat e costruzioni.
Uno degli elementi centrali dell'esperienza è proprio la possibilità di costruire e personalizzare gli spazi. Le case realizzate possono essere decorate in diversi modi, anche grazie al bonus incluso: un tappeto Ditto ottenibile fino al 31 gennaio 2027. Un elemento pensato per aggiungere un tocco ispirato al celebre Pokémon alle abitazioni create nel corso dell'avventura.
Pokémon Pokopia offre inoltre diverse possibilità per giocare insieme agli altri. Il multiplayer supporta fino a quattro persone, permettendo di collaborare nella costruzione degli habitat e nella trasformazione del mondo. Qui la nostra recensione.