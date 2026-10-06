Pokémon Pokopia è in offerta su Amazon: acquistalo al 25% di sconto per la Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Pokémon Pokopia in occasione della Festa delle Offerte Prime: sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Pokémon Pokopia porta i giocatori in un mondo tutto da ricostruire, dove creatività e collaborazione diventano gli strumenti principali per riportare la vita in un luogo ormai abbandonato. Disponibile esclusivamente su Nintendo Switch 2, il gioco permette di creare habitat dedicati ai Pokémon e di esaudire le loro richieste, trasformando gradualmente l'ambiente in uno spazio accogliente e pieno di vita.