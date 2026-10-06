LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza Deluxe Edition in sconto a un prezzo galattico su Instant Gaming

Se volete rivivere le vicende dell'Episodio VII con l'inconfondibile umorismo a mattoncini, LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza Deluxe Edition è protagonista di un'offerta decisamente golosa su Instant Gaming. Lo store di key digitali presenta un notevole ribasso del 97% a confronto con i 40 euro di listino standard, fissando il costo netto a 1,19 euro. Trattandosi di un prodotto digitale, per ottenere la spesa finale dell'utente occorre aggiungere l'IVA italiana del 22%. Il prezzo IVA inclusa sarà quindi di 1,45 euro. Con un rapido calcolo, si ottiene un risparmio effettivo di 38,55 euro sul prezzo base. Vi facciamo notare che il titolo base al momento è interessato da uno sconto dell'80% anche su Steam, ma la promozione di Instant Gaming si conferma una soluzione decisamente più economica, specialmente per l'edizione completa. Trovate il link qui per procedere all'acquisto, oppure potete usare il box qua sopra.

Il gameplay, i contenuti e i vantaggi della Deluxe Edition su Steam

In questa avventura sarete chiamati a ripercorrere i momenti chiave della pellicola Il Risveglio della Forza, prendendo il controllo di Rey, Finn, Poe Dameron, Han Solo e l'iconico droide BB-8. Oltre a ricostruire gli eventi del film, il gioco propone livelli inediti che esplorano cosa è successo tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza. Le meccaniche classiche dei titoli LEGO vengono arricchite con le battaglie a colpi di blaster, dove sfruttare le coperture è fondamentale per avanzare, e con sequenze di volo frenetiche a bordo del Millennium Falcon e degli X-Wing. I Multi-Costruzioni permettono inoltre di risolvere i puzzle ambientali assemblando diversi oggetti con gli stessi pezzi.

Questa Deluxe Edition include il Season Pass, garantendo l'accesso a numerosi pacchetti di personaggi aggiuntivi, come i protagonisti di The Freemaker Adventures, i membri dell'Impero Galattico, i personaggi dei prequel e di The Clone Wars, e persino un livello speciale dedicato alla fuga dalla Base Starkiller. La chiave in vendita sblocca il download dell'edizione integrale tramite il client di Steam, con piena compatibilità garantita sia per gli utenti PC Windows sia per i sistemi operativi Mac.