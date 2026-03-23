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LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza Deluxe Edition per PC è praticamente gratis su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza Deluxe Edition per PC a un prezzo imperdibile.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/03/2026
LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza
LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza
LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza
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Se ami Star Wars e l'universo LEGO, Il Risveglio della Forza Deluxe Edition per PC è su Instant Gaming a solo 1,49 € invece di 40 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco ricco di azione e umorismo

Il gioco si ispira ovviamente all'universo di Star Wars, rigorosamente in chiave LEGO. Giocherai nei panni dei celebri personaggi tratti dal film, come come Rey, Finn, Poe Dameron, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, BB-8, Kylo Ren, il Generale Hux e Capitano Phasma. Il gameplay introduce anche le Multi-costruzioni e le battaglie con i blaster. La Deluxe Edition, inoltre, include anche il Season Pass, ovvero il Pass Stagionale con il pacchetto esclusivo Personaggi Jedi, nuovi personaggi giocabili e 3 Pacchetti Livello.

Tra i principali punti di forza ci sono tante novità in termini di gameplay, un'ottima localizzazione e una longevità davvero convincente. Tuttavia, potresti imbatterti in qualche crash inspiegabile e i controlli nelle sequenze sparatutto potrebbero non soddisfarti appieno. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Nel complesso, è un gioco perfetto per gli appassionati.

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