LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza su Instant Gaming a meno di 2€: per lo Star Wars Day con Season Pass

Un taglio di prezzo difficile da ignorare per LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza Deluxe Edition, ora disponibile in formato digitale su PC e Mac tramite Steam. Il costo scende a 1,38€ IVA esclusa, una cifra che lo colloca tra le offerte più aggressive viste di recente per un titolo della serie LEGO. Potete acquistarlo direttamente dal box qui sopra oppure dal link alla pagina prodotto . L'offerta parte da un prezzo scontato di 1,38€ (IVA esclusa), che diventa 1,68€ con IVA italiana al 22%. Il listino di riferimento è fissato a 40€, portando lo sconto ufficiale al 97%, mentre il calo calcolato sul prezzo finale IVA inclusa si attesta al 95,8%. Si tratta di un valore particolarmente basso, vicino al minimo storico per questo capitolo, che rende l'acquisto quasi impulsivo anche per chi è solo curioso della serie.

Deluxe Edition con Season Pass

In questo caso non si parla della versione base, ma della Deluxe Edition, che include i contenuti del Season Pass rispetto all'edizione standard. A fronte di una differenza di contenuti, il prezzo resta comunque estremamente ridotto, rendendo di fatto superfluo considerare altre versioni.

Il gioco riprende gli eventi de Il Risveglio della Forza con il classico stile LEGO, tra umorismo, enigmi leggeri e cooperativa locale. Un'opzione adatta sia a chi cerca un titolo accessibile sia ai fan di Star Wars interessati a completare la collezione digitale. In una fase in cui i titoli LEGO continuano a mantenere una buona popolarità, offerte di questo tipo restano tra le più interessanti per rapporto tra prezzo e contenuti inclusi.

Qui trovate la nostra recensione di questo capitolo dei mattoncini stellari.