The Outer Worlds verrà presto rimosso dal mercato, ma ci sono delle precisazioni da fare

C'è una situazione particolare in arrivo per The Outer Worlds, perché il gioco sta per essere effettivamente rimosso dal mercato, ma attraverso un delisting "parziale", per così dire, perché continuerà ad essere disponibile nella versione completa Spacer's Choice Edition.
Di fatto, la versione base iniziale del gioco, ovvero The Outer Worlds standard, verrà rimosso dal mercato il 27 maggio per PC e console, sebbene si parli di "gran parte degli store", dunque non è chiaro se sia destinata a rimanere a disposizione almeno su alcuni, come lo store Xbox ufficiale.
In ogni caso, Obsidian ha preparato un piano che dovrebbe comunque evitare ogni problema di accesso al suo gioco di ruolo ad ambientazione fantascientifica.
Upgrade gratis alla Spacer's Choice Edition
Coloro che hanno già la versione originale nella propria libreria, ovviamente, potranno continuare a giocare al titolo in questione e potranno anche effettuare un nuovo download nel caso in cui l'abbiano disinstallato.
Su PS4, Xbox One e Nintendo Switch la versione originale dovrebbe comunque rimanere disponibile, dunque si tratta essenzialmente di PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 come piattaforme affette dai cambiamenti in arrivo.
Tutti coloro che hanno già l'edizione base di The Outer Worlds prima del 27 maggio possono ricevere la Spacer's Choice Edition in maniera gratuita, ovvero l'edizione completa contenente tutti i vari DLC ed espansioni, che diventerà poi l'unica edizione disponibile sulle piattaforme di attuale generazione dopo tale data, al prezzo di 39,99$.
Nel frattempo, il gioco ha ricevuto il suo seguito ufficiale, ovvero The Outer Worlds 2.