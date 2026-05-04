The Outer Worlds verrà presto rimosso dal mercato, ma ci sono delle precisazioni da fare

C'è una situazione particolare in arrivo per The Outer Worlds, perché il gioco sta per essere effettivamente rimosso dal mercato, ma attraverso un delisting "parziale", per così dire, perché continuerà ad essere disponibile nella versione completa Spacer's Choice Edition.

Di fatto, la versione base iniziale del gioco, ovvero The Outer Worlds standard, verrà rimosso dal mercato il 27 maggio per PC e console, sebbene si parli di "gran parte degli store", dunque non è chiaro se sia destinata a rimanere a disposizione almeno su alcuni, come lo store Xbox ufficiale.

In ogni caso, Obsidian ha preparato un piano che dovrebbe comunque evitare ogni problema di accesso al suo gioco di ruolo ad ambientazione fantascientifica.