I film di supereroi hanno stancato? Il problema è la qualità, dice Peter Safran

I film di supereroi hanno stancato? Il tema spunta fuori a ogni nuova uscita dai tempi di Avengers: Endgame, ma secondo il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, il problema non è il genere bensì la qualità delle produzioni e la loro quantità.

"Non ho mai pensato che esistesse una stanchezza da supereroi", ha detto Safran. "Ho pensato che fosse stanchezza da film mediocri." La questione, insomma, sarebbe legata a fattori ben precisi, che nulla hanno a che vedere con il filone supereroistico.

"Bisogna provare qualcosa di nuovo, bisogna cambiare un po' le regole del gioco", ha continuato il co-CEO dei DC Studios. "La storia essenziale su cui si basa Supergirl è qualcosa di interessante e originale, che non abbiamo mai visto prima".

Uno dei pilstri della nuova strategia di casa DC, il film con Milly Alcock nel ruolo di Kara Zor-El si inserisce nel nuovo universo narrativo inaugurato da Superman e punta su un tono decisamente diverso rispetto al passato.