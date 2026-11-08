Pokémon Vento e Onda sarebbero dovuti uscire ora e il posticipo ha causato un caos, per un leak

Secondo alcune indiscrezioni trapelate online da parte del solito account CentroLeaks, specializzato in informazioni riguardanti la serie, sembra che Pokémon Vento e Onda sarebbero dovuti inizialmente uscire proprio questo novembre, e il loro posticipo al 2027 avrebbe creato un caos nell'organizzazione del franchise.
Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali, dunque il tutto va preso semplicemente come voce di corridoio, ma ci sono alcuni elementi che potrebbero tornare con questa ricostruzione, secondo la quale l'attesa generazione 10 dei Pokémon doveva essere già qui nei prossimi giorni del mese.
In effetti, l'autunno è un po' la collocazione tipica per il lancio di un nuovo capitolo principale della serie Pokémon e questo novembre poteva essere un periodo di lancio ideale rimasto vuoto, sebbene l'eventuale conflitto con The Legend of Zelda: Ocarina of Time possa risultare strano.
In sostanza, secondo quanto riportato Pokémon Vento e Onda doveva essere il nuovo Pokémon del 2026, ma Game Freak e The Pokémon Company avrebbero deciso di spostare tutto di un anno, cosa che avrebbe comportato vari problemi alla catena di lanci previsti per il franchise.
Di fatto, i giochi non erano ancora pronti e Game Freak aveva bisogno di una maggiore quantità di tempo per completare i lavori, vista anche l'intenzione di proporre un'evoluzione tecnologica più evidente in questi nuovi titoli.
Il problema è che lo spostamento ha avuto effetti nell'organizzazione generale del franchise: l'anime, per esempio, avrebbe subito alcune modifiche in termini di tempistiche.
Gli effetti del posticipi sull'anime
Orizzonti Pokémon doveva finire all'episodio 136 ma The Pokémon Company avrebbe spinto per produrre un nuovo arco narrativo per introdurre l'introduzione di Konetsu e della Gen 10, ma anche questo progetto sarebbe stato modificato.
All'ultimo minuto, la compagnia avrebbe deciso di rimpiazzare Konetsu con Detto, in modo da non creare ancora il ponte verso la Gen 10, anche a causa del posticipo del videogioco.
L'anime andrà in pausa a marzo 2027 fino a settembre/ottobre 2027, con l'arco narrativo legato alla generazione 10 di Orizzonti Pokémon che sarebbe ora previsto solo verso la fine del 2027 con circa 25 episodi.
La pre-produzione del nuovo anime inedito della serie principale sarebbe già in corso, ma potrebbe arrivare addirittura verso il 2029, a questo punto, incentrato sulle nuove regioni in arrivo.
Nel frattempo, restiamo in attesa di un possibile annuncio su Pokémon che potrebbe arrivare verso la fine del mese in base a un misterioso conto alla rovescia, mentre Nintendo ha deciso di chiudere Pokémon Unite.