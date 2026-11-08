Pokémon Vento e Onda sarebbero dovuti uscire ora e il posticipo ha causato un caos, per un leak

In effetti, l'autunno è un po' la collocazione tipica per il lancio di un nuovo capitolo principale della serie Pokémon e questo novembre poteva essere un periodo di lancio ideale rimasto vuoto , sebbene l'eventuale conflitto con The Legend of Zelda: Ocarina of Time possa risultare strano.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate online da parte del solito account CentroLeaks, specializzato in informazioni riguardanti la serie, sembra che Pokémon Vento e Onda sarebbero dovuti inizialmente uscire proprio questo novembre , e il loro posticipo al 2027 avrebbe creato un caos nell'organizzazione del franchise.

In sostanza, secondo quanto riportato Pokémon Vento e Onda doveva essere il nuovo Pokémon del 2026, ma Game Freak e The Pokémon Company avrebbero deciso di spostare tutto di un anno, cosa che avrebbe comportato vari problemi alla catena di lanci previsti per il franchise.



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Di fatto, i giochi non erano ancora pronti e Game Freak aveva bisogno di una maggiore quantità di tempo per completare i lavori, vista anche l'intenzione di proporre un'evoluzione tecnologica più evidente in questi nuovi titoli.

Il problema è che lo spostamento ha avuto effetti nell'organizzazione generale del franchise: l'anime, per esempio, avrebbe subito alcune modifiche in termini di tempistiche.