id Software lavora a un nuovo gioco e arriva lo Slaughter Mode di DOOM: The Dark Ages - Revelations

id Software sta lavorando a un nuovo gioco: una notizia importantissima per i numerosi fan dello studio texano fondato da John Carmack, John Romero, Tom Hall e Adrian Carmack nel 1991, che arriva direttamente da Asha Sharma.
"Pochi studi hanno contribuito a plasmare il genere degli sparatutto in prima persona quanto id Software", ha scritto la CEO di Xbox. "Lo Slaughter Mode arriverà in DOOM: The Dark Ages - Revelations lunedì, mentre il team è già al lavoro sul suo prossimo gioco."
Come detto, si tratta di una notizia importantissima, a maggior ragione visto che è stata accompagnata dalle parole di stima della Sharma. Molti temevano infatti che id Software fosse stata depotenziata a tal punto da non poter più realizzare nuovi progetti.
Del resto il tanto chiacchierato "reset di Xbox" negli scorsi mesi si è abbattuto come un treno sul team di sviluppo autore di DOOM, tagliando gran parte del personale e svuotandolo di parecchi talenti. Per fortuna, tuttavia, sembra che ci siano ancora possibilità per un futuro riscatto.
Lo Slaughter Mode
Come rivelato a ottobre, DOOM: The Dark Ages riceverà una nuova modalità gratuita per l'espansione Revelations, lo Slaughter Mode, che sarà disponibile a partire da lunedì 16 novembre e ci metterà di fronte a una sfida davvero estrema.
Si tratta infatti di una modalità survival endless in cui dovremo affrontare ondate di nemici sempre più numerose e impegnative, nell'ambito di round caratterizzati da avversari, boss e arene generati in maniera casuale.
L'obiettivo sarà ovviamente quello di sopravvivere il più a lungo possibile, cercando di stabilire nuovi record personali e di sbloccare ricompense che includono oggetti estetici, con tanto di prove settimanali pensate per tenere alto l'interesse dei giocatori.
Un nuovo DOOM all'orizzonte?
Lo scorso luglio hanno cominciato a circolare voci riguardanti un nuovo DOOM in sviluppo presso id Software, ed è dunque possibile che il gioco di cui ha parlato Asha Sharma sia appunto il prossimo capitolo della celebre saga sparatutto.
Si tratterebbe della scelta più ovvia, considerando anche l'ottima accoglienza che è stata riservata a The Dark Ages e, in generale, la popolarità di un franchise che si pone come la punta di diamante dello studio.