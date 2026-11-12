id Software lavora a un nuovo gioco e arriva lo Slaughter Mode di DOOM: The Dark Ages - Revelations

id Software sta lavorando a un nuovo gioco: una notizia importantissima per i numerosi fan dello studio texano fondato da John Carmack, John Romero, Tom Hall e Adrian Carmack nel 1991, che arriva direttamente da Asha Sharma.

"Pochi studi hanno contribuito a plasmare il genere degli sparatutto in prima persona quanto id Software", ha scritto la CEO di Xbox. "Lo Slaughter Mode arriverà in DOOM: The Dark Ages - Revelations lunedì, mentre il team è già al lavoro sul suo prossimo gioco."

Come detto, si tratta di una notizia importantissima, a maggior ragione visto che è stata accompagnata dalle parole di stima della Sharma. Molti temevano infatti che id Software fosse stata depotenziata a tal punto da non poter più realizzare nuovi progetti.

Del resto il tanto chiacchierato "reset di Xbox" negli scorsi mesi si è abbattuto come un treno sul team di sviluppo autore di DOOM, tagliando gran parte del personale e svuotandolo di parecchi talenti. Per fortuna, tuttavia, sembra che ci siano ancora possibilità per un futuro riscatto.