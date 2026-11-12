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Il gameplay di Fable è stato mostrato in un video da quattro minuti

Microsoft e Playground Games hanno pubblicato un nuovo video di gameplay di Fable, con circa quattro minuti di sequenze in-game catturate su PC al preset massimo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/11/2026
Due dei personaggi di Fable
Fable
Fable
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Microsoft e Playground Games hanno pubblicato un video di gameplay di Fable della durata di circa quattro minuti, catturato su PC con il preset grafico più alto: un dettaglio che si nota senz'altro, a giudicare dalla qualità visiva mostrata per l'occasione.

Si tratta fondamentalmente di una delle quest che avremo modo di affrontare durante la campagna di Fable, e si apre con la protagonista e una sua compagna che stanno seguendo le tracce di una donna misteriosa che ha attaccato un villaggio.

Gli istanti successivi ci vedono esplorare una foresta estremamente intricata e inquietante, caratterizzata da enormi alberi che sembrano distorcersi e annodarsi, ma che finalmente poi si apre su di uno scenario suggestivo, fatto di mille cascate.

Fable avrà un sistema di combattimento accessibile, ma al tempo stesso profondo e vario Fable avrà un sistema di combattimento accessibile, ma al tempo stesso profondo e vario

Neanche il tempo di ammirare il paesaggio ed ecco arrivare alcuni nemici, che la protagonista elimina alternando attacchi dalla distanza e corpo a corpo, e dimostrando ancora una volta lo spessore del sistema di combattimento messo a punto da Playground Games.

Un progetto davvero ambizioso

"Oggi vi mostriamo quattro minuti di nuovo gameplay di Fable", ha scritto Asha Sharma sui social, solo pochi minuti dopo aver annunciato ufficialmente la funzionalità Xbox Playback. "È stato un lungo percorso riportare in vita questo franchise e sono orgogliosa del lavoro che Playground Games sta portando avanti. Date un'occhiata!"

Le sequenze confermano le parole della CEO di Xbox, mostrandoci un'esperienza che promette di essere tanto appassionante quanto sfaccettata, rendendo omaggio al glorioso passato di questo franchise ma puntando al contempo a portarlo nel presente.

Gli ultimi istanti del video aprono le porte a una svolta sovrannaturale che chiaramente fa parte del DNA della serie; e così la presentazione si chiude sul più bello, lasciandoci addosso la curiosità di scoprire cosa accadrà nel gioco.

Un percorso non facile

Annunciato ben sei anni fa, Fable è stato protagonista di un percorso non facile, costellato di difficoltà e rivelatosi parecchio costoso, al punto che in alcuni momenti si è temuto il peggio per il progetto e per il team chiamato a realizzarlo.

Uno degli scenari di Fable
Uno degli scenari di Fable

Sembra tuttavia che Asha Sharma abbia particolarmente a cuore questo iconico ritorno, come parte di una rinnovata strategia tesa a restituire identità al brand Xbox attraverso produzioni importanti, capaci di strizzare l'occhio ai nostalgici ma anche di condurli in un nuovo ed entusiasmante viaggio.

L'uscita di Fable è fissata al 23 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

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