Asha Sharma ha annunciato che altri ventuno classici Xbox sono approdati su PC grazie alla retrocompatibilità, portando il totale a venticinque: proprio come gli anni che la piattaforma Xbox sta per compiere.

"Da oggi sono disponibili su PC venticinque giochi della prima Xbox, tra cui KOTOR I e II, The Elder Scrolls III: Morrowind e BLiNX: The Time Sweeper", ha scritto la CEO di Xbox. "Alcuni titoli ricevono inoltre gli obiettivi per la prima volta. Preservare la nostra storia significa fare in modo che tutti possano continuare a giocare ai grandi classici del passato."

Ecco la lista dei classici aggiunti oggi:

Armed and Dangerous

Disney's Chicken Little

The Elder Scrolls III: Morrowind (disponibile anche con Xbox Game Pass)

Grabbed by the Ghoulies (disponibile anche con Xbox Game Pass)

Indiana Jones and the Emperor's Tomb

Red Faction II

Secret Weapons Over Normandy

Star Wars: Battlefront

Star Wars: Battlefront II

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Starfighter - Special Edition

Star Wars: The Clone Wars

Thrillville

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

I nuovi titoli si aggiungono ai quattro già disponibili da alcuni mesi, ovverosia BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge e Fuzion Frenzy. Microsoft ha inoltre confermato di aver migliorato le prestazioni e la stabilità dei primi quattro giochi, introducendo il supporto a mouse e tastiera per tutti i prodotti del catalogo.