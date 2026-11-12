Asha Sharma ha annunciato che altri ventuno classici Xbox sono approdati su PC grazie alla retrocompatibilità, portando il totale a venticinque: proprio come gli anni che la piattaforma Xbox sta per compiere.
"Da oggi sono disponibili su PC venticinque giochi della prima Xbox, tra cui KOTOR I e II, The Elder Scrolls III: Morrowind e BLiNX: The Time Sweeper", ha scritto la CEO di Xbox. "Alcuni titoli ricevono inoltre gli obiettivi per la prima volta. Preservare la nostra storia significa fare in modo che tutti possano continuare a giocare ai grandi classici del passato."
Ecco la lista dei classici aggiunti oggi:
- Armed and Dangerous
- Disney's Chicken Little
- The Elder Scrolls III: Morrowind (disponibile anche con Xbox Game Pass)
- Grabbed by the Ghoulies (disponibile anche con Xbox Game Pass)
- Indiana Jones and the Emperor's Tomb
- Red Faction II
- Secret Weapons Over Normandy
- Star Wars: Battlefront
- Star Wars: Battlefront II
- Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy
- Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast
- Star Wars: Jedi Starfighter
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords
- Star Wars: Republic Commando
- Star Wars: Starfighter - Special Edition
- Star Wars: The Clone Wars
- Thrillville
- TimeSplitters 2
- TimeSplitters: Future Perfect
I nuovi titoli si aggiungono ai quattro già disponibili da alcuni mesi, ovverosia BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge e Fuzion Frenzy. Microsoft ha inoltre confermato di aver migliorato le prestazioni e la stabilità dei primi quattro giochi, introducendo il supporto a mouse e tastiera per tutti i prodotti del catalogo.
Esperienze indimenticabili
Mentre si attendono notizie sul remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, l'originale entra oggi nel catalogo dei classici Xbox su PC insieme al suo sequel: si tratta senza dubbio di due RPG che hanno contribuito a definire il genere, considerati ancora oggi dei gioielli.
Restando nell'universo di Guerre Stellari, non mancano poi due importanti sparatutto in prima persona, vale a dire Star Wars: Republic Commando e Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, mentre a completare la selezione troviamo Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars: Battlefront, Star Wars: Battlefront II, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, Star Wars: Jedi Starfighter, Star Wars: Starfighter - Special Edition e Star Wars: The Clone Wars.
L'elenco include tuttavia anche titoli differenti e ugualmente importanti: da The Elder Scrolls III: Morrowind, uno dei capitoli più influenti della celebre saga RPG di Bethesda, a TimeSplitters 2 e TimeSplitters: Future Perfect, passando infine per l'avventura Indiana Jones and the Emperor's Tomb.