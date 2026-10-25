Ecco i giochi più richiesti dai fan per la retrocompatibilità di Xbox su Series X|S e PC

Diamo un'occhiata alle classifiche aggiornate dei giochi più votati per l'introduzione all'interno della retro-compatibilità di Xbox, suddivisi in varie categorie e compresa quella PC.

Continuano le votazioni dei fan per stabilire quali siano i giochi più richiesti dalla community da inserire nella retrocompatibilità di Xbox, in modo da poterli giocare su Xbox Series X|S e PC, con alcune variazioni tra i titoli più popolari, sebbene le top ten cambino le posizioni ma mostrino più o meno gli stessi giochi nel tempo. I dati arrivano da un sito non ufficiale chiamato XboxGamePreservation, ma che si è rivelato molto popolare tra i giocatori, tanto da essere preso in considerazione da Microsoft stessa che l'ha rilanciato per potenziarne la visibilità, facendo pensare che possa davvero essere considerato significativo dalla compagnia per le scelte da effettuare sulla funzionalità in questione. Insomma, pur non essendo una piattaforma gestita direttamente da Microsoft, è molto probabile che i giochi che risultano essere i più votati su questa possano essere degli osservati speciali da parte di Xbox come prossime introduzioni nel programma di retrocompatibilità.

La prima Xbox e Xbox 360 Le votazioni sono divise in diverse categorie, soprattutto per quanto riguarda le diverse generazioni di console: la retrocompatibilità di Xbox è infatti estesa a tutte le console precedenti, dunque è possibile vedere i titoli più votati per ogni singola piattaforma, ora dopo oltre 900.000 voti raccolti. Un'immagine di Need for Speed: Underground 2 Alcune suddivisioni risultano meno comprensibili, come la lista di "non franchise", ma risultano comunque interessanti, mentre emergono anche un paio di novità: la lista degli indie più richiesti e quella dei giochi da portare in retrocompatibilità su PC, considerando che anche la piattaforma Windows sta ricevendo aggiornamenti in questo senso, con giochi Xbox del passato che possono essere giocati su PC. Partiamo dunque dalla top ten dei giochi più richiesti tratti dalla prima Xbox: The Simpsons: Hit & Run Sonic Heroes Jet Set Radio Future Need for Speed: Underground 2 Shadow The Hedgehog Def Jam: Fight for NY Sonic Riders Spider-Man 2 Ultimate Spider-Man Burnout 3: Takedown Cambia veramente poco dall'ultima volta che l'avevamo vista, con i titoli che restano sostanzialmente gli stessi nella top ten. Vediamo poi i più votati su Xbox 360: Skylanders: Spyro's Adventure Skylanders: Giants Skylanders: Swap Force Skylanders: Trap Team Skylanders: SuperChargers Skylanders: Imaginators Transformers: War for Cybertron Transformers: Fall of Cybertron Spider-Man: Shattered Dimensions Need for Speed: Most Wanted (2005) Questa classifica può apparire facilmente strana, così dominata da Skylanders e Transformers, ma bisogna anche considerare come molti giochi Xbox 360 sono in effetti già disponibili in retro-compatibilità. Detto questo, le preferenze risultano comunque bizzarre, se si pensa alla quantità e varietà dei giochi usciti su Xbox 360.

Non-franchise e delisted Questa è la lista dei giochi "non franchise" più votati dagli utenti da introdurre in retro-compatibilità: Alpha Protocol Wet The Saboteur Gun Brute Force Eternal Sonata Darkwatch Singularity Remember Me Lollipop Chainsaw In questa compaiono in effetti diversi titoli molto interessanti e richiesti, come Alpha Protocol, Gun, Remember Me ed Eternal Sonata. La lista dei "delisted" più votati: Left 4 Dead 2 Left 4 Dead Batman: Arkham Origins The Orange Box Mortal Kombat Sonic CD Forza Horizon Sonic & Knuckles Jet Set Radio LEGO: The Lord of the Rings Qui le cose si fanno decisamente interessanti, con la presenza di alcuni giochi assolutamente memorabili ma purtroppo eliminati dal mercato, dunque anche la loro riproposizione in retrocompatibilità non è garantita. Tra questi vediamo i due Left 4 Dead, The Orange Box, Forza Horizon e Jet Set Radio, veri e propri pilastri.