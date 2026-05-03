Xbox invita gli utenti a indicare quali giochi aggiungere in retrocompatibilità su un sito apposito

Il programma di retrocompatibilità di Xbox a quanto pare non è concluso e la compagnia sembra avere ancora intenzione di espandere il catalogo, con il responsabile dell'hardware Xbox che invita gli utenti a suggerire quali giochi aggiungere alla funzionalità attraverso un sito apposito, ovvero Xbox Game Preservation.
Il sito in questione è raggiungibile a questo indirizzo e consente di votare quali giochi introdurre nel programma di retrocompatibilità estesa di Xbox, andando a pescare titoli dal catalogo della prima Xbox, di Xbox 360 e di Xbox One, facendo in modo da creare una sorta di classifica dei giochi più richiesti degli utenti.
La cosa interessante è che non si tratta di un sito ufficiale, bensì di un'iniziativa della community, che tuttavia sembra sia stata presa molto sul serio da Microsoft, considerando il riferimento effettuato da un elemento di spicco della divisione Xbox.
Un sito dove votare i giochi da inserire in retrocompatibilità
La questione è infatti emersa da una risposta di Jason Ronald, progettista capo dell'hardware di Xbox che è stato responsabile già di Xbox Series X e Series S ed è stato confermato nel medesimo ruolo anche per Xbox Project Helix, a un utente che chiedeva della possibilità di richiedere giochi da inserire nel catalogo in retrocompatibilità.
"C'è un sito gestito dalla community dove potete effettuare le richieste da parte vostra", ha scritto Ronald nella risposta, riportando il link a Xbox Game Preservation, che raccoglie i voti degli utenti su questo argomento.
Curiosamente, la classifica dei titoli più votati al momento è totalmente dominata dai giochi sui Transformer, che occupano addirittura le prime sette posizioni, con Transformers: War for Cybertron per Xbox 360 che risulta al momento il più richiesto.
Il primo gioco al di fuori del franchise che compare in classifica è Jet Set Radio Future per l'originale Xbox in ottava posizione, seguito da The Simpsons: Hit & Run e Skylanders: Spyro's Adventure. Da notare anche un'alta frequenza di titoli delle serie Skylanders, Sonic e Spider-Man, che evidentemente sono rimasti ampiamente fuori dal programma di retro-compatibilità.
Nel 2021, Microsoft aveva comunicato l'interruzione del programma, ma proprio lo scorso marzo è invece emerso che Xbox aveva intenzione di riavviare il tutto, espandendo il catalogo dei giochi.