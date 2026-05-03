Xbox invita gli utenti a indicare quali giochi aggiungere in retrocompatibilità su un sito apposito

La cosa interessante è che non si tratta di un sito ufficiale, bensì di un' iniziativa della community , che tuttavia sembra sia stata presa molto sul serio da Microsoft, considerando il riferimento effettuato da un elemento di spicco della divisione Xbox.

Il sito in questione è raggiungibile a questo indirizzo e consente di votare quali giochi introdurre nel programma di retrocompatibilità estesa di Xbox, andando a pescare titoli dal catalogo della prima Xbox, di Xbox 360 e di Xbox One , facendo in modo da creare una sorta di classifica dei giochi più richiesti degli utenti.

Il programma di retrocompatibilità di Xbox a quanto pare non è concluso e la compagnia sembra avere ancora intenzione di espandere il catalogo, con il responsabile dell'hardware Xbox che invita gli utenti a suggerire quali giochi aggiungere alla funzionalità attraverso un sito apposito, ovvero Xbox Game Preservation.

Un sito dove votare i giochi da inserire in retrocompatibilità

La questione è infatti emersa da una risposta di Jason Ronald, progettista capo dell'hardware di Xbox che è stato responsabile già di Xbox Series X e Series S ed è stato confermato nel medesimo ruolo anche per Xbox Project Helix, a un utente che chiedeva della possibilità di richiedere giochi da inserire nel catalogo in retrocompatibilità.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"C'è un sito gestito dalla community dove potete effettuare le richieste da parte vostra", ha scritto Ronald nella risposta, riportando il link a Xbox Game Preservation, che raccoglie i voti degli utenti su questo argomento.

Curiosamente, la classifica dei titoli più votati al momento è totalmente dominata dai giochi sui Transformer, che occupano addirittura le prime sette posizioni, con Transformers: War for Cybertron per Xbox 360 che risulta al momento il più richiesto.

Il primo gioco al di fuori del franchise che compare in classifica è Jet Set Radio Future per l'originale Xbox in ottava posizione, seguito da The Simpsons: Hit & Run e Skylanders: Spyro's Adventure. Da notare anche un'alta frequenza di titoli delle serie Skylanders, Sonic e Spider-Man, che evidentemente sono rimasti ampiamente fuori dal programma di retro-compatibilità.

Nel 2021, Microsoft aveva comunicato l'interruzione del programma, ma proprio lo scorso marzo è invece emerso che Xbox aveva intenzione di riavviare il tutto, espandendo il catalogo dei giochi.