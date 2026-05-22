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Il nuovo CSO di Xbox vuole ridare vita a "franchise storici" e rinforzare il lato console

Xbox si sta trasformando e pare che per farlo voglia puntare sui suoi franchise storici e fare in modo che il mondo console sia più forte che mai.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/05/2026
Il logo di Xbox

Xbox (o XBOX, se si vuole essere molto precisi) è in una fase di transizione, con vari cambi di potere ai vertici. Ad esempio, c'è un nuovo CSO (Chief Strategy Officer), Matthew Ball.

Il dirigente ha ora spiegato qual è il suo piano per rivitalizzare Xbox dopo una generazione non vincente.

Le parole del CSO di Xbox

Parlando con Bloomberg, Ball ha spiegato che la sua strategia è di "ridare vita a franchise storici e rafforzare il business del lato console", una proposta che certamente piacerà ai giocatori storici che vogliono vedere le console Xbox tornare al centro della scena. È infatti importante per Xbox riuscire a riottenere la fiducia dei propri fan.

Uno dei modi che la compagnia sta usando per riottenere il consenso dei giocatori è Player Voice, un rinnovato sistema per la gestione del feedback degli utenti tramite il quale controllare quando la propria opinione è visualizzata dalla compagnia e ottenere degli update nel caso nel quale il suggerimento venga davvero implementato. Ovviamente non c'è alcuna garanzia che Microsoft segua i consigli ricevuti.

Microsoft ha cancellato Xbox Game Pass Family Plan a causa di EA? Microsoft ha cancellato Xbox Game Pass Family Plan a causa di EA?

Ovviamente Microsoft dovrà dimostrare coi fatti che i suoi piani avranno un effetto positivo sul brand. Segnaliamo anche che i nuovi controller di Xbox Series X|S pare abbiano subito un piccolo ma evidente cambiamento.

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