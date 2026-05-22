Warhammer 40.000: Boltgun Boom è stato annunciato per iOS e Android da Auroch Digital nel corso dell'evento Warhammer Skulls 2026, con un trailer che rimanda all'uscita quest'anno su iOS e Android.

Sviluppato per mobile da Nitro Games, il gioco si presenta come una trasposizione dello sparatutto vecchia scuola di cui sta per uscire il sequel, ispirato ai classici degli anni '90 anche sul fronte artistico, grazie alla sua grafica pixellosa.

Al comando di un potente Space Marine, in Warhammer 40.000: Boltgun Boom dovremo affrontare le orde del Caos all'interno di scenari man mano più intricati e pieni di insidie, contando sulla nostra forza e su di un devastante arsenale che include ovviamente la Boltgun.

Auroch Digital ha promesso un'esperienza premium, dunque il gioco approderà su App Store e Google Play in una versione a pagamento e non nell'ormai tradizionale formato free-to-play, per la gioia di chi non apprezza le microtransazioni.