Il film di Gundam con Sydney Sweeney sarà "un'epopea spaziale d'azione e romanticismo", pare

A riferire l'informazione in questo caso è stato Noah Centineo , attore che abbiamo visto di recente anche nel film di Street Fighter e che dovrebbe essere tra i protagonisti del film accanto a Sydney Sweeney e che ha fornito una descrizione che può essere considerata un po' strana almeno secondo i canoni più classici del franchise.

Uno degli attori principali scelti per il cast del film di Gundam , che conta tra gli altri anche Sydney Sweeney , ha riferito qualcosa di nuovo su questa produzione, riferendo che si tratterà di " un'epopea spaziale ricca d'azione e romanticismo ".

Romeo e Giulietta nello spazio?

Sebbene azione e romanticismo siano effettivamente caratteristiche ben presenti nella narrazione legata a Gundam, il fatto di essere considerato un "Romeo e Giulietta non Shakespeariano nello spazio" può risultare un po' bizzarro, anche se probabilmente è una definizione volutamente provocatoria.

Noah Centineo nei panni di Ken nel nuovo film di Street Fighter

In ogni caso, all'interno di un'intervista, Centineo ha parlato di un "grande film d'azione e romanticismo" e questo può sicuramente starci, mentre il riferimento a Romeo e Giulietta ha probabilmente a che fare con il fatto che i due amanti nella storia si trovano probabilmente nelle fazioni opposte e in guerra tra loro.

"Mentre i cambiamenti di alleanze e una minaccia crescente li mettono in rotta di collisione, i protagonisti vengono trascinati in una corsa tra le stelle dalla posta in gioco altissima, che potrebbe decidere il destino dell'umanità", si legge in una delle prime descrizioni del film di Gundam.

"Con battaglie mozzafiato, emozioni umane profonde e una grandiosità cinematografica epica, questo è un Gundam come non si è mai visto prima", si legge inoltre, cosa che potrebbe incuriosire ma anche probabilmente intimorire i fan più tradizionalisti del franchise.

Centineo ha inoltre confermato che il film si svolgerà all'interno dell'Universal Century, cosa che dovrebbe garantire quantomeno una certa aderenza allo scenario più classico di Gundam. Lo scorso aprile abbiamo visto che la produzione ha dato il via alle riprese del film, mentre sul fronte videoludico abbiamo assistito di recente all'arrivo di Gundam Rogue Orbit.