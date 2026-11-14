La serie animata di Magic: The Gathering ha un nome e una finestra di uscita su Netflix

Si tratta di una serie animata che sembra seguire una filosofia simile a quella adottata da Netflix per adattamenti di successo come Castlevania. La protagonista sarà Chandra Nalaar , uno dei personaggi più popolari dell'universo di Magic: The Gathering, nonché una delle iconiche figure note come Planeswalker. Per accompagnare l'annuncio, Netflix ha pubblicato anche un primo teaser , che potrete visualizzare qui sotto, e diffuso i primi dettagli sulla trama.

Dopo oltre sette anni dall'annuncio originale, la serie animata dedicata a Magic: The Gathering è finalmente tornata a mostrarsi. In occasione del MagicCon Atlanta, Wizards of the Coast e Netflix hanno infatti svelato il titolo ufficiale del progetto, Planeswalker , e che debutterà sulla piattaforma di streaming nel corso del 2027 .

I primi dettagli

Secondo la sinossi ufficiale, Chandra è una potente piromante perseguitata per le sue capacità e tormentata dal proprio passato. Quando una misteriosa minaccia rischierà di provocare una guerra catastrofica in grado di travolgere migliaia di mondi, la protagonista sarà costretta a collaborare con alcuni dei Planeswalker più leggendari, individui dotati di poteri speciali e in grado di viaggiare tra i diversi piani di esistenza, per fermare il conflitto e salvare l'esistenza stessa del Multiverso.

La produzione ha avuto una storia particolarmente complessa. La serie venne annunciata inizialmente nel lontano 2019 con i fratelli Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Endgame, coinvolti come produttori esecutivi. Nel 2021 il duo lasciò però il progetto a causa di divergenze creative, mentre nel 2024 Netflix confermò di aver sostanzialmente ricominciato da zero affidando la guida dello show a Terry Matalas, già noto per il suo lavoro su Star Trek: Picard e 12 Monkeys. Matalas sarà ora showrunner della serie insieme a Cindy Appel, mentre l'animazione verrà realizzata dallo studio ungherese DIGIC Pictures, già apprezzato per numerose cinematiche e produzioni legate al mondo dei videogiochi.

Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sul cast o sul numero di episodi previsti, ma l'annuncio di una finestra di lancio ufficiale rappresenta finalmente un passo concreto per un adattamento che sembrava essersi perso nei meandri dello sviluppo. Come detto in apertura l'appuntamento con Magic: The Gathering - Planeswalker è fissato al 2027.