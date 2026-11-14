Cosa giocherete questo weekend? Football Manager 27 o Warhammer Survivors?

Il fine settimana è finalmente arrivato e, per molti videogiocatori, significa una cosa sola: del meritato riposo e del tempo libero per recuperare qualche arretrato, iniziare una nuova avventura o passare qualche ora in compagnia degli amici online. Come al solito siamo curiosi e vi facciamo la nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?

C'è chi probabilmente sta ancora esplorando ogni angolo di Hyrule in The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2 e chi continua a macinare ore su World of Warcraft Forever. Altri, invece, stanno contando i giorni che li separano dall'uscita di GTA 6: ormai manca davvero pochissimo al debutto del nuovo kolossal di Rockstar Games, un titolo destinato con ogni probabilità a monopolizzare le discussioni e le sessioni di gioco per parecchio tempo.