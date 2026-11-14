Cosa giocherete questo weekend? Football Manager 27 o Warhammer Survivors?

Il fine settimana è finalmente arrivato e, per molti videogiocatori, significa una cosa sola: del meritato riposo e del tempo libero per recuperare qualche arretrato, iniziare una nuova avventura o passare qualche ora in compagnia degli amici online. Come al solito siamo curiosi e vi facciamo la nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?
C'è chi probabilmente sta ancora esplorando ogni angolo di Hyrule in The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2 e chi continua a macinare ore su World of Warcraft Forever. Altri, invece, stanno contando i giorni che li separano dall'uscita di GTA 6: ormai manca davvero pochissimo al debutto del nuovo kolossal di Rockstar Games, un titolo destinato con ogni probabilità a monopolizzare le discussioni e le sessioni di gioco per parecchio tempo.
Le uscite di questa settimana
Nel frattempo, anche questa settimana non sono mancate alcune novità interessanti. Tra le uscite più rilevanti troviamo Football Manager 27, nuovo capitolo della celebre simulazione calcistica di Sports Interactive che torna con roster aggiornati, numerose migliorie gestionali e l'obiettivo di riconquistare gli allenatori virtuali dopo il passo falso fatto con l'edizione precedente. Operazione riuscita? Purtroppo non del tutto, ma i passi avanti rispetto l'anno scorso sono netti come spiegato nella nostra recensione di Football Manager 27.
Altra novità della settimana è Warhammer Survivors, nuovo esponente del filone dei survival action in stile Vampire Survivors ambientato nell'universo di Warhammer realizzata da Auroch Digital in collaborazione con Warhammer e poncle. Ogni partita richiede di resistere il più a lungo possibile alle ondate nemiche di Tiranidi, Skaven e altre creature, raccogliendo oro e potenziamenti per rafforzare il proprio personaggio. L'arsenale comprende più di settantacinque armi, tra bolter, spade a catena, asce e persino il celebre Nuln Oil, combinabili con potenziamenti per creare devastanti combinazioni offensive. Purtroppo il risultato si è rivelato sotto le aspettative, come spiegato nella nostra recensione di Warhammer Survivors.
Dedicherete il weekend a una delle novità appena arrivate, continuerete un titolo recente o proverete a sfoltire il backlog? Raccontateci i vostri piani videoludici nei commenti qui sotto.