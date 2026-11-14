Questo weekend potete giocare gratis a diversi titoli su Steam, Epic Games Store, Xbox e non solo

Anche questo weekend sono disponibili diversi giochi da provare gratuitamente, seppur per un periodo di tempo limitato. Tra le offerte troviamo, ovviamente, i titoli da riscattare su Epic Games Store, oltre ad alcune proposte di Steam e Xbox. Non mancano quindi le occasioni per scoprire nuovi giochi e scegliere quelli più adatti ai propri gusti.

I giochi gratuiti di questo weekend Partiamo dai giochi gratuiti che potete riscattare su Epic Games Store cliccando qui, dopo aver effettuato l'accesso al vostro account. Questa settimana è disponibile un solo titolo: Knightica, un gioco che unisce gli elementi dei roguelike a quelli degli auto-battler, pensato per gli amanti della strategia. Come suggerisce il genere, i combattimenti si svolgono automaticamente, ma per ottenere la vittoria sarà fondamentale pianificare attentamente ogni mossa. Dovrete infatti organizzare il vostro esercito, prepararlo al meglio prima di ogni battaglia, creare potenti incantesimi, sperimentare diverse combinazioni e potenziare le vostre truppe. Knightica è un gioco con combattimenti automatici Si tratta quindi di un'esperienza adatta a chi ama la strategia, ma preferisce concentrarsi sulla preparazione degli scontri anziché gestirli direttamente. Potete riscattare il gioco gratuitamente fino al 19 novembre. Anche gli abbonati a Xbox Game Pass hanno la possibilità di provare gratuitamente quattro giochi questo weekend, grazie all'iniziativa Giornate di gioco gratuito. Il primo titolo è Sumerian Six, uno strategico in tempo reale in cui la furtività ricopre un ruolo fondamentale. Dovrete esplorare diversi ambienti, scoprire armi segrete e guidare la vostra squadra in una missione contro le forze naziste durante la Seconda Guerra Mondiale. Sumerian Six è uno strategico in tempo reale Hypnospace Outlaw è invece il titolo perfetto per i più nostalgici: si tratta di un simulatore di Internet ambientato negli anni '90, in cui dovrete andare alla ricerca di utenti che non rispettano le regole. Hypnospace Outlaw è un simulatore decisamente particolare Il terzo gioco è Sunderfolk, un RPG tattico che vi porterà alla scoperta di un affascinante mondo fantasy sotterraneo, ricco di contenuti e caratterizzato da uno stile artistico particolare. Sunderfolk, la recensione di un GDR tattico che si gioca con lo smartphone A completare l'offerta troviamo Stuffed, il quarto gioco proposto da Xbox. Si tratta di uno sparatutto in prima persona in cui vestirete i panni di un tenero orsacchiotto di peluche. Il vostro compito sarà proteggere la sua padroncina da orde di incubi decisamente inquietanti, dando vita a scontri tanto insoliti quanto frenetici.