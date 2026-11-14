Solo videogiochi come GTA 6 possono giustificare un prezzo di 80 dollari

Trarre conclusioni errate

"GTA 6 è quanto di più insensibile al prezzo si possa immaginare nel settore dell'intrattenimento. Le persone pagheranno qualsiasi cifra pur di mettere le mani su questo gioco, e questo lo rende una sorta di cavallo di Troia perfetto per un aumento generalizzato dei prezzi", ha osservato l'analista.

Elliott ritiene che alcuni franchise abbiano effettivamente una base di appassionati abbastanza solida da giustificare un prezzo di 80 dollari. Tra questi cita il prossimo grande God of War, il nuovo progetto di Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, i futuri capitoli di Forza (ipotizzando un'eventuale uscita dal catalogo Game Pass), le produzioni di FromSoftware e Hogwarts Legacy 2. Anche alcuni importanti videogiochi sportivi potrebbero adottare prezzi più elevati, sebbene la presenza già consistente di microtransazioni potrebbe rendere la scelta meno accettabile per il pubblico.

La situazione sarebbe diversa per produzioni di dimensioni più contenute, remake e giochi provenienti da editori di fascia intermedia, che secondo Elliott continueranno a collocarsi prevalentemente nella fascia compresa tra 40 e 60 dollari. Tra gli esempi di questa strategia cita Clair Obscur: Expedition 33, proposto a 50 dollari, Phantom Blade Zero, a 60 dollari, e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, a 50 dollari.

Naturalmente, il confronto con il passato offre anche altri spunti di riflessione. I 60 dollari richiesti per GTA 5 nel 2013 corrisponderebbero oggi a circa 86 dollari considerando l'inflazione. Da questo punto di vista, l'edizione standard di GTA 6 risulterebbe persino meno costosa rispetto al predecessore, anche se vanno sottolineate le differenti situazioni economiche globali in cui sono usciti i due titoli. Insomma, il potere d'acquisto dei consumatori non è cresciuto allo stesso ritmo dell'inflazione. Tra il costo della vita, quello delle console e le altre spese legate all'intrattenimento, un aumento generalizzato potrebbe ridurre ulteriormente il pubblico disposto ad acquistare videogiochi al lancio, vista anche la concorrenza di altre forme di intrattenimento più economiche e accessibili. Insomma, il modello GTA 6 non è replicabile dall'intera industria, nonostante faccia gola pensarlo.